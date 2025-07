De olho no mercado internacional, o Vitória expandiu as buscas para o Chipre, ilha no Mar Mediterrâneo que faz parte da União Europeia, para buscar o atacante Aitor Cantalapiedra. O atleta estava no AEK Larnaca e tem passagens por grandes times do futebol mundial. Mas a história dele como jogador profissional começou no Barcelona de Luis Enrique, em 2015.

Cantalapiedra, novo reforço do Vitória, ao lado de lado de Neymar e Adriano quando ainda estava no Barcelona (Foto: redes sociais)

Nascido em Barcelona, na Espanha, Cantalapiedra passou pela base do Espanyol, Sant Andreu, CF Damm e Cornellà antes de chegar ao sub-19 do Barça. Por lá, o atacante fez boas partidas nas divisões inferiores pelo Barcelona B e chamou atenção de Luis Enrique, então técnico do time principal. Foi questão de tempo para o jogador estrear no time profissional. No jogo de ida da quarta rodada da Copa do Rei de 2015, ele entrou no segundo tempo e atuou durante 26 minutos no empate por 0 a 0 contra o Villanovense.

Já no confronto de volta, Luis Enrique escalou Cantalapiedra como titular no Camp Nou e o Barcelona goleou por 6 a 1, com direito a assistência do jovem atacante para gol de Sandro Ramírez. Quem também marcou naquele jogo foi lateral brasileiro Daniel Alves. Suárez, Neymar e Iniesta ficaram no banco.

Da Espanha para destaque na Holanda

Aitor Cantalapiedra não teve mais oportunidades no time principal do Barcelona e se transferiu para o Villarreal no início de 2016. Mas ele também só teve chance de atuar na equipe profissional por três minutos, no empate contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol. Nomes como Rodri e Alexandre Pato estavam naquele elenco do Villarreal.

O Sevilla, por sinal, foi seu próximo clube. Ele defendeu a equipe vermelha e branca na temporada 2017/2018, mas só entrou em campo pelo time B.

Na temporada seguinte, Aitor Cantalapiedra finalmente deslanchou. Ele saiu do Sevilla para o Twente, que estava na segunda divisão da Holanda. Com 16 gols e 10 assistências em 36 jogos, ele foi eleito destaque do clube na temporada 2018/2019 e foi fundamental na campanha do título que garantiu ao Twente vaga na elite do futebol holandês. O atacante ainda ficou para a temporada seguinte e ajudou a equipe na campanha de permanência na primeira divisão do Campeonato Holandês.

Cantalapiedra comemora título da Segunda Divisão Holandesa (Foto: redes sociais)

Últimas temporadas e chegada ao Vitória

Depois do sucesso na Holanda, Cantalapiedra desembarcou no Panathinaikos, da Grécia, na temporada 2020/2021 e ficou até meados de 2024. Neste período, ele entrou em campo 95 vezes e ajudou o time na conquista de duas edições da Copa da Grécia.

Antes de chegar ao Vitória, Aitor Cantalapiedra estava no AEK Larnaca, do Chipre. Ele atuou pelo clube até maio deste ano e fez 14 gols em 35 jogos, o suficiente para ajudar na conquista da Taça do Chipre.

Cantalapiedra com a camisa do AEK Larnaca (Foto: redes sociais)

Agora, o atleta tem novo desafio em um país totalmente diferente do que está acostumado. Resta esperar para ver como ele se comporta em terras brasileiras. Vale destacar que Cantalapiedra tem contrato com o Vitória até junho de 2027.