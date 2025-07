Vitor Roque celebra boa atuação e fala sobre pressão vivida no Palmeiras

Vitor Roque teve uma atuação decisiva para a vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG por 3 a 2, neste domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante participou diretamente do segundo gol, quando completou cruzamento, a bola ainda bateu em Junior Alonso e entrou. Após a partida, vibrou com sua boa partida.

— Muito feliz pela vitória, pelo gol. Claro, com certeza, jogar no Palmeiras é sempre com uma pressão. E, como eu vivo de gols, atacante precisa marcar, eu não vinha marcando. Por mais que eu tenha ajudado a equipe, tenho que marcar gols. E, com certeza, é uma pressão, sim. Mas é continuar trabalhando com muita humildade para sair dessa fase o mais rápido possível — falou o jogador do Verdão em entrevista à 'TV Globo'.

A arbitragem assinalou gol contra para o defensor do Atlético-MG, mas Vitor Roque enfatizou que a prioridade é a vitória do Palmeiras. Contratado no início do ano por cerca de R$ 150 milhões, o jogador convive com uma pressão no clube alviverde.

— O importante é estar ali, participei do gol, se der contra, o importante é a vitória do Palmeiras e seguir em frente no campeonato — destacou o centroavante palmeirense.

Vitor Roque participou do segundo gol do Palmeiras contra o Atlético-MG (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras de olho na tabela

O Verdão chegou a 26 pontos com a vitória e ocupa a quarta colocação na classificação do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira ainda tem duas partidas atrasadas e busca se aproximar do líder Cruzeiro, que tem sete pontos de vantagem.

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Fluminense. A partida será na quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Os comandados de Abel Ferreira voltam a atuar no Allianz Parque no sábado (26), contra o Grêmio.