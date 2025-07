O Botafogo derrotou o Sport por 1 a 0 neste domingo (20), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Cuiabano, que saiu do banco de reserva na segunda etapa. Após o jogo, o técnico Davide Ancelotti avaliou a atuação do time do Botafogo diante do lanterna do Brasileirão.

Davide Ancelotti em Sport 0 x 1 Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

— Uma partida muito, muito difícil. Quem vê o jogo não pode pensar que o Sport só tem três pontos na classificação. Condições difíceis, o time se adaptou bem. Estou conhecendo elenco, tenho que dar oportunidades a todos para mostrar e muito feliz hoje, não só com o Cuia, mas também com os outros jogadores que tiveram os primeiros minutos (comigo).

Foi o terceiro jogo seguido do Botafogo sem sofrer gols. Os zagueiros Alexander Barboza e Kaio Fernando tiveram um bom desempenho contra os atacantes do Sport e o goleiro John também fez defesas importantes para impedir que o time fosse vazado na partida. Ancelotti falou sobre seu trabalho com o sistema defensivo.

— No futebol tem que defender bem também, é importante. O Botafogo é um time sólido defensivamente. Claramente, a mentalidade tem que ser ofensiva com bola, mas o equilíbrio que temos sem bola é a fortaleza do time. Temos uma defesa de área muito boa, hoje foi um jogo complicado para o Marlon, para o Kaio e para o Barboza. Muito feliz por eles. Temos que manter essa solidez em defesa porque assim podemos estar mais acima na classificação — avaliou.

Agenda do Botafogo

Após derrotar o Sport, o Botafogo terá uma semana de folga. O elenco Alvinegro enfrentaria o Grêmio no meio da semana pela 16ª rodada do Brasileirão. Com o time gaúcho disputa o playoff da Sul-Americana, o jogo pela competição nacional foi adiado.

O próximo compromisso do Botafogo acontece no sábado (26). O time carioca recebe o Corinthians no Estádio Nilton Santos pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a semana livre, o treinador Davide Ancelotti terá tempo para trabalhar mais e conhecer melhor o elenco do Botafogo. A partida com Corinthians será a terceira de Davide Ancelotti no comando do Alvinegro