Assista à íntegra da entrevista de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira enfim pôde respirar aliviado após a vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, neste domingo (20), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão. Sem Richard Ríos, negociado com o Benfica, o treinador viu seu substituto Lucas Evangelista abrir o placar e dar conta do recado. Outra escolha que deu resultado foi Vitor Roque, que teve atuação destacada e participou diretamente de dois dos três gols do Verdão na partida, a primeira vitória da equipe em casa na competição.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Verdão chega a 26 pontos e retorna ao G4, enquanto Abel Ferreira terá um pouco mais de calma para mudar a equipe para que permaneça com boas apresentações e, consequentemente, resultados positivos. Após o duelo, o treinador concedeu entrevista coletiva no Allianz Parque.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Treinador concedeu entrevista coletiva (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 2 ATLÉTICO-MG

15ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Lucas Evangelista (32'/1°T) (1 a 0); Hulk (41'/1°T) (1 a 1); Júnior Alonso (c) (5'/2°T) (2 a 1); Mauricio (31'/2°T) (3 a 1); Hulk (46'/2°T) (3 a 2)

🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno e Bruno Fuchs (PAL); Gabriel Menino, Rômulo (CAM), Lyanco (CAM) e Hulk (CAM);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Allan), Lucas Evangelista e Mauricio (Emiliano Martínez); Felipe Anderson (Ramón Sosa), Facundo Torres (Veiga) e Vitor Roque.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Éverson; Natanael (Saravia) , Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio Paulista); Alan Franco, Gabriel Menino (Rômulo), Igor Gomes (Bernard) e Gustavo Scarpa (Júnior Santos); Hulk, Rony.