Cuca vê derrota como pior jogo do Atlético-MG na temporada

O Atlético-MG foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 2 neste domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Hulk foi o melhor do Galo em campo, marcando de falta duas vezes. Após a partida, Cuca deu entrevista coletiva à imprensa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

➡️ Palmeiras vence Atlético-MG em noite de gala de Hulk

Cuca enxergou como merecida a vitória do Palmeiras. Para o treinador do Atlético, a equipe paulista competiu mais.

- Foi um jogo merecido, merecido a vitória do Palmeiras. Eles jogaram mais, principalmente no primeiro tempo. Tiveram uma atitude muito diferente da nossa, competiram mais, marcaram forte, pressão. Mesmo a gente tendo empatado o jogo numa falta com o Hulk, não foi um bom primeiro tempo, longe disso.

O treinador atleticano enxergou o segundo tempo como melhor, mas não o suficiente. Cuca enxergou erros "incríveis" em gols sofridos pelo Atlético.

continua após a publicidade

- Segundo tempo também não foi bom, mas foi melhor que o primeiro. E no momento em que se tem um a um, nós tivemos erros incríveis para tomar o segundo gol e o terceiro também. E no fim ainda quase acaba empatando, mas não seria justo pelo que nós jogamos.

Cuca disse ter sido a pior partida do Atlético em seu comando. O treinador está em sua quarta passagem pelo Galo. O comandante analisou que pode ter sido por cansaço.

continua após a publicidade

- Foi a pior partida, acho, desde a minha chegada foi a de hoje. Vou procurar entender o porquê que aconteceu isso, essa falta de disputa que a gente teve, principalmente no primeiro tempo. Não é desculpa, mas é fato, nós jogamos quinta-feira à noite, nós viajamos a noite, madrugada inteira, nós chegamos 9h da manhã. Talvez isso tenha alguma consequência para que a gente tenha feito o primeiro tempo tão abaixo em entrega, em ritmo de jogo, em marcação forte, em sair da marcação e individualidade. Nós fomos muito abaixo do que geralmente somos e por isso perdemos.

Palmeiras x Atlético

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 2 ATLÉTICO-MG

15ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Lucas Evangelista (32'/1°T) (1 a 0); Hulk (41'/1°T) (1 a 1); Júnior Alonso (c) (5'/2°T) (2 a 1); Mauricio (31'/2°T) (3 a 1); Hulk (46'/2°T) (3 a 2)

🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno e Bruno Fuchs (PAL); Gabriel Menino, Rômulo (CAM), Lyanco (CAM) e Hulk (CAM);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).