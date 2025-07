Jardim destaca importância do grupo após goleada do Cruzeiro

O Cruzeiro começou a partida contra o Juventude, neste domingo (20), no Mineirão, com quatro mudanças em relação ao time que se estabeleceu como titular neste Campeonato Brasileiro. No entanto, a atuação foi semelhante às anteriores, e a goleada por 4 a 0 confirma que as modificações não alteraram o ritmo da equipe celeste.

O técnico Leonardo Jardim fez questão de destacar, e repetir, que não trabalha apenas com 11 titulares:

- Não somos só 11. Vou ser repetitivo. Estou muito feliz que o Léo entrou e não sofreu gols, muito feliz que o Marquinhos fez um bom jogo, muito feliz pelos gols do Gabriel, estou muito feliz com o Eduardo. Ele fez um jogo enorme. Não foi só pelo gol. Ele circulou a bola, ele fez interceptações. É isso que nós esperamos do nosso grupo. É temos um grupo de jogadores, que, quando são chamados, dão uma resposta positiva – comemorou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva.

Léo Aragão substituiu o titular Cássio, suspenso, e foi bem, apesar de pouco exigido. Lucas Silva, Matheus Pereira e Wanderson foram poupados de início, e entraram apenas no decorrer do segundo tempo. Outras mudanças foram nas laterais: William voltou a ocupar a direita, e Kaiki retornou à esquerda, após cumprir suspensão na vitória contra o Fluminense.

Lateral William voltou a ser titular do Cruzeiro, no jogo contra o Juventude (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim explicou a decisão de poupar jogadores justamente por causa do desgaste da partida de quinta-feira (17), no Maracanã:

- Se jogarmos com os mesmos sempre de três em três dias, não vamos ter intensidade, o número de lesões vai aumentar. Espero ter a equipe o mais inteira possível. O campeonato é longo, e a gente sabe que o Brasileiro tem 19 jogos de um turno e 19 de outro e é um campeonato gigante. Por isso, preservamos, e a equipe foi muito bem, está de parabéns – afirmou.

Leonardo Jardim demonstra preocupação com lesão de volante do Cruzeiro

A preocupação do técnico do Cruzeiro agora é com o volante Lucas Silva, que deixou o campo aos 36 minutos do segundo tempo, 16 minutos após entrar no lugar de Lucas Romero, com dores no joelho. O jogador vai passar por exame de ressonância para avaliar a gravidade da lesão.

- Espero que não seja nada de grave. É um jogador de extrema importância. O Lucas tem importância vital na estrutura da equipe e não temos solução para fazer esse papel – disse Leonardo Jardim.

A próxima partida do Cruzeiro será quarta-feira (23), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h30. Os jogadores se reapresentam na Toca da Raposa na manhã desta segunda-feira (21).