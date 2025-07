O Vitória está escalado para enfrentar o Bragantino logo mais às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca dos três pontos para sair da zona de rebaixamento, o técnico Fábio Carille tem desfalque importante, mas conta com o retorno de dois titulares que desfalcaram a equipe contra o Botafogo, na última quarta-feira.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O zagueiro e capitão Lucas Halter volta à escalação titular depois de ficar de fora na partida contra o Glorioso por questões contratuais. Na ocasião, Edu assumiu a vaga e deu conta do recado. Quem também retorna é o volante Baralhas, que cumpriu suspensão no último jogo.

Baralhas retorna à escalação do Vitória para enfrentar o Bragantino (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A grande novidade é a presença de Fabri entre os titulares. Em relação ao jogo contra o Botafogo, Carille tira um homem do meio-campo (Ricardo Ryller) e coloca o jovem atacante para deixar o time mais ofensivo.

continua após a publicidade

Por outro lado, o volante Willian Oliveira, titular contra o Botafogo, foi advertido com terceiro cartão amarelo no Nilton Santos e está fora da partida contra o Massa Bruta. Já Neris e Jamerson, ambos em recuperação de lesão, seguem como desfalques.

Punido com quatro jogos de suspensão pelo STJD depois da expulsão no Ba-Vi do Campeonato Brasileiro, Pepê seria mais uma ausência do Vitória para enfrentar o Bragantino, mas o clube conseguiu efeito suspensivo e o atleta está liberado para atuar neste domingo. Ele foi relacionado e está no banco de reservas.

continua após a publicidade

Já os reforços Rúben Ismael, Aitor Cantalapiedra e Romarinho treinam na Toca do Leão, mas ainda não estão regularizados para entrar em campo.

Lucas Arcanjo, Osvaldo, Erick, Raúl Cáceres, Ronald e Carlinhos são os pendurados do Vitória para a partida.

Escalação de Vitória e Bragantino

O Vitória de Fábio Carille vai a campo com: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga, Fabri e Renato Kayzer.

Já o Bragantino de Fernando Seabra está escalado da seguinte forma: Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Fabinho, Eric Ramires e Gustavo Neves; Vinicinho, Mosquera e Isidro Pitta.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X BRAGANTINO

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de julho de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: Premiere;

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE);

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).