O Vitória suou para garantir o placar de 1 a 0 na tarde deste domingo, contra o Bragantino, pela 15ª rodada do Brasileirão. Depois do gol de Renato Kayzer aos nove minutos do primeiro tempo, a equipe se segurou até o apito final para não deixar os três pontos escaparem e sair da zona de rebaixamento. Mesmo depois da primeira vitória no comando do Rubro-Negro baiano, Fábio Carille não ficou totalmente satisfeito com a atuação dos atletas.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Em entrevista coletiva depois da partida, o treinador disse que o time não evoluiu muito desde a sua chegada, mas aposta no resultado positivo como uma virada de chave para o grupo.

— Primeiro jogo contra o Inter talvez foi nosso melhor jogo, mas a gente não conseguiu nem o empate. Foi o melhor jogo. Botafogo sofremos muito pelo volume do adversário, um time com muitas alternativas. Hoje, mesmo o Bragantino sendo melhor, tenho que ser verdadeiro, criou mais oportunidades, mas a gente conseguiu vencer. Temos que aproveitar para mudar o astral. Para mim não teve muita evolução porque o melhor jogo foi contra o Inter — avaliou Carille.

continua após a publicidade

O treinador também valorizou a vitória diante do Bragantino, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, e afirmou que, aos poucos, a confiança vai voltar a contagiar o vestiário do Vitória.

— Eram sete jogos sem vitórias, sem fazer um gol. Hoje fizemos um gol com uma bola que a gente trabalhou no escanteio e sobrou para o Renato. Foi a segunda derrota do Bragantino fora de casa, é uma equipe muito forte. A gente sabe que vai crescer, essa é a nossa busca. O mais importante foi o resultado e a confiança que vai voltar. Sabemos que precisamos melhorar.

continua após a publicidade

Fábio Carille comemora vitória contra o Bragantino (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

+ Osvaldo explica discussão em Vitória x Bragantino: ‘Peço desculpas’

Pontos a melhorar no Vitória

Mas, apesar do resultado heroico diante de mais de 15 mil pessoas no Barradão, Fábio Carille vê muitos pontos a melhorar no jogo do Vitória.

— A gente entregou muito a bola para o adversário. Algumas bolas que era para respirar a gente esticou para tentar uma bola longa. Nosso passe foi muito forçado e deixou a bola com o adversário. Quando estivermos com mais confiança para girar um pouco, fazer a bola chegar nos nossos meias, essa porcentagem vai aumentar, vamos finalizar mais e sofrer menos — apontou.

Esse diagnóstico pode servir para a partida contra o Sport, lanterna do Brasileirão, marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), também no Barradão, pela 16ª rodada. Até lá, porém, é possível que um novo reforço seja anunciado pelo Leão baiano em meio à reformulação do elenco.

— Talvez chegue mais um [jogador]. Estou recuperando alguns jogadores dentro do elenco, vou fazer isso com meu trabalho. Os atletas que chegaram daqui a pouco vão estar à disposição. A disputa por posição vai ser maior e, com isso, o nível vai aumentar. Estamos buscando mais um reforço, e com isso estarei satisfeito — revelou Carille.