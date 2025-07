Romarinho é oficialmente jogador do Vitória. Anunciado na última sexta, o atleta foi apresentado na Toca do Leão na tarde deste sábado em seu retorno ao Brasil depois de quase 11 anos. Depois de sair do Corinthians em 2014, ele construiu uma sólida carreira no futebol árabe e chegou a trabalhar com Fábio Carille no Al-Ittihad (SAU). Cheio de expectativas, o novo camisa 7 do Leão já projetou data para estreia.

— Uma responsabilidade muito grande, espero representar bem a camisa do Bebeto — destacou ao relembrar o ídolo do Rubro-Negro e da Seleção, que também usou o número 7.

— Creio que entre 10 e 15 dias vou estar apto a jogar. Estou trabalhando forte. Espero voltar a jogar contra o Palmeiras, talvez. Vai depender do treinador — completou.

Romarinho com sua nova camisa ao lado do executivo de futebol Gustavo Vieira (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Esse é o tempo que Romarinho deve ter para retomar a forma física depois de um mês parado e voltar aos gramados contra um time bastante conhecido, que ele já se acostumou a enfrentar e a vencer, inclusive.

— Jogar contra o Palmeiras é o meu objetivo. Tem um gosto diferente. Gosto de jogar jogo grande. E contra o Palmeiras sempre deu certo — projetou o atleta sobre a partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão.

Relação com Carille

Além de trabalharem juntos no Corinthians, quando Carille ainda era auxiliar, os dois se reencontraram no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, entre 2019 e 2022. Agora, eles voltam a dividir o mesmo vestiário pelo Vitória e podem reforçar ainda mais os laços construídos ao longo da carreira.

— O Vitória é um time grande. O Carille foi importante, me ligou. Ele deu esse empurrão. Agora é jogar e mostrar que eu posso e vim para fazer a diferença. Não sou salvador da pátria. Sei que nós, juntos, vamos alcançar os objetivos.

— Venho jogando mais pelo meio. Com Carille, ele me colocava por dentro atrás do nove. De lá para cá jogava assim. Também faço as beiradas — detalhou.

Começo no Vitória e brilho pelo Corinthians

Pegando o gancho do reencontro com Carille, vale lembrar que Romarinho teve uma passagem pelo Vitória ainda na infância, antes de se mudar para São Paulo, e fez parte de uma geração que marcou na Fábrica de Talentos.

— Tive uma passagem quando tinha 10 anos. Os diretores mudaram, a estrutura. Lá em cima era terrão. A estrutura está muito boa. E como não alojava, falaram para voltar quando completasse 12 anos. Daí fui para o São Paulo — relembra Romarinho.

Romarinho posa para fotos no Centro Histórico de Salvador (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como profissional, Romarinho tem passagens por Rio Branco-SP, São Bernardo, Bragantino, Corinthians Neom SC (SAU), Al Jazira (EAU), El Jaish SC (CAT), Al-Ittihad (SAU) e Al-Rayyan (CAT).

Ele estreou como profissional no Rio Branco-SP e ainda teve passagens por São Bernardo e Bragantino antes de chegar ao Corinthians no histórico ano de 2012, quando o Timão foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, com vitória em cima do Chelsea. Ele, inclusive, fez gol no empate por 1 a 1 pelo primeiro jogo da final contra o Boca Juniors, na Bombonera. Romarinho ainda defendeu as cores da equipe paulista em 2013, quando foi campeão estadual e marcou um dos gols do título da Recopa, e 2014.

A partir daí, Romarinho começou a trajetória internacional no Oriente Médio, onde conquistou os títulos da Liga Arábia Saudita, Segunda Liga Arábia Saudita e Supertaça da Arábia Saudita, todos pelo Al-Ittihad, clube que atualmente tem peças como Benzema e Kanté. Foi por lá, inclusive, que ele teve a passagem mais longeva, com 226 jogos, 105 gols e 29 assistências.

Romarinho retorna à sua antiga casa com contrato até julho de 2026. No Vitória, o atacante deve disputar espaço com Osvaldo, Erick, Lucas Braga, Léo Pereira e Fabri.