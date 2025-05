Time do papa no Brasil? Clubes reagem à escolha de Leão XIV

A Igreja Católica escolheu um novo papa. A fumaça branca foi emitida pela chaminé da Capela Sistina na tarde desta quinta-feira (8), confirmando que os 133 cardeais reunidos no conclave elegeram Robert Prevost, que adotou o nome de Leão XIV. O anúncio do nome repercutiu nas redes socias e alguns clubes do Brasil aproveitaram o nome do escolhido para brincar com seus mascotes.

Clubes reagem ao novo papa

No caso do Fortaleza, antes mesmo do anúncio, o time já tinha aproveitado a cobertura de escolha da liderança religiosa. Veja abaixo a publicação:

Apesar de não ter ligações significativas com o esporte durante sua vida pública, o novo nome escolhido por Robert Francis Prevost foi o suficiente para os clubes do brasil com o mascote leão abraçacem a história. Qual desses será que seria o time do novo papa?

Habemus Papam

A eleição foi concluída na quinta votação geral e no segundo dia de conclave, mesmo com o número maior de cardeais em relação ao conclave anterior — 133, contra 117 em 2013. Antes da escolha, a chaminé da Capela Sistina havia emitido duas fumaças pretas, uma na manhã desta quinta-feira e outra na quarta-feira (7), sinalizando votações inconclusivas.

A sucessão no comando da Igreja Católica se deu 17 dias após a morte do papa Francisco. O pontífice faleceu em sua residência no Vaticano em decorrência de um AVC e insuficiência cardíaca. Ele havia recebido alta médica semanas antes, após cinco semanas internado para tratar uma pneumonia.

Francisco ocupou o papado por 12 anos, período em que implementou reformas e buscou aproximar a Igreja dos fiéis. Leão XIV indicará os rumos que o Vaticano pretende seguir após a gestão anterior.