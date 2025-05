Ex-Real Madrid, Beckham diz que quase jogou no Barcelona

Um dos principais nomes dos "Galácticos" do Real Madrid, o inglês David Beckham revelou, em entrevista à "CBS Sports", dos Estados Unidos, que quase jogou no Barcelona. Segundo o proprietário do Inter Miami, em 2003, o Manchester United aceitou uma proposta dos catalães, mas os planos do ex-jogador eram outros.

- Meu time sempre foi o Real Madrid. E é engraçado ver que fui vendido do Manchester United para o Barcelona. Eu estava de férias e Peter Kenyon (diretor do United, depois do Chelsea e do Atlético de Madrid) me ligou e disse que eles tinham aceitado uma oferta do Barcelona. E eu disse: 'Se vocês vão me vender, o único clube para o qual estou disposto a me transferir é o Real Madrid' - revelou Beckham, ex-craque do Real Madrid sobre quase se transferir ao Barcelona.

Ícone de uma geração, Beckham fez parte do time galáctico do Real Madrid que tinha um elenco que contava com Zidane, Figo, Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno. Como atleta, ficou famoso por sua precisão em cruzamentos, cobranças de falta e lançamentos longos.

Com passagens marcantes por United, Real Madrid, Milan e PSG, Beckham conquistou títulos na Inglaterra, Espanha, Estados Unidos e França. Pela seleção inglesa, atuou em 115 partidas e foi capitão por seis anos. Mesmo com um currículo vasto, a passagem do inglês no Bernabéu foi tímida em termos de troféus. Foram apenas dois títulos: o Campeonato Espanhol em 2007 e a Supercopa da Espanha em 2003.

Por onde anda Beckham?

Beckham se despediu dos gramados em 2013, após uma curta passagem pelo Paris Saint-Germain. Desde então, reinventou-se como empresário, dirigente esportivo e influenciador global. O maior projeto esportivo do ex-meia no pós-carreira é o Inter Miami, clube da MLS fundado por ele e um grupo de investidores. A franquia rapidamente atraiu atenção mundial, especialmente após a contratação de Lionel Messi em 2023.