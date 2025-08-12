Vasco na Copa do Brasil: torcedores elegem qual adversário querem nas quartas de final
Cruz-Maltino eliminou o CSA e segue na disputa pelo bicampeonato da competição
O sorteio da Copa do Brasil será neste sábado e o Vasco é um dos times que disputará as quartas de final da competição. Mas qual o adversário favorito do torcedor? Em enquente no canal no Whatsapp, os vascaínos elegeram o próximo time que querem encarar na próxima fase. Veja o resultado abaixo.
Foram computados votos de mais quase dois mil vascaínos no canal. O Athletico-PR foi escolhido como próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil, com 80% dos votos. Em segundo lugar, os torcedores querem um clássico contra o Fluminense (6% dos votos). Em seguida, o Atlético-MG (5%).
Resultado da enquete no canal do Lance! Vasco:
Athletico-PR: 80%
Fluminense: 6%
Atlético-MG: 5%
Corinthians: 3%
Bahia: 3%
Cruzeiro: 2%
Botafogo: 1%
Para chegar nas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco precisou eliminar o CSA. O Cruz-Maltino venceu a equipe alagoana por 3 a 1, em São Januário e garantiu uma vaga na próxima fase. Antes, o time despachou o União Rondonópolis, Nova Iguaçu e o Operário.
As datas das quartas de final já estão definidas. O Vasco entrará em campo pela Copa do Brasil nos dia 27 de agosto e 11 de setembro. O sorteio para saber qual o próximo adversário será nesta terça-feira, às 10h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
