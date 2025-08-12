O técnico Tiago Nunes vai reencontrar o Botafogo nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Ele, que foi o comandante do alvinegro no final de 2023 e início de 2024, está à frente da LDU desde junho e afirma que a recente derrota por 1 a 0 para o Aucas, no último fim de semana, pelo Campeonato Equatoriano, não vai atrapalhar a preparação para o confronto.

— Temos um jogo importante na quinta-feira, não vamos desistir. Essa derrota não vai impactar o trabalho que estamos fazendo para o próximo desafio — disse Tiago Nunes, que acumula seis vitórias, dois empates e duas derrotas em dez partidas no comando da equipe de Quito.

Tiago Nunes em coletiva do Botafogo

Atualmente, a LDU está na terceira posição do Campeonato Equatoriano, atrás de Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil. Na fase de grupos da Libertadores, o time equatoriano se destacou ao liderar o Grupo C, superando Flamengo, Central Córdoba e Deportivo Táchira, com apenas uma derrota: 2 a 0 para o Rubro-Negro, no Maracanã.

Tiago Nunes, que deixou o Botafogo com apenas quatro vitórias em 15 jogos, vai reencontrar um velho conhecido em um duelo decisivo. O jogo de volta está agendado para a semana seguinte, em Quito, onde a LDU espera garantir a vaga nas quartas de final.