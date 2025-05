Ídolos do United se tornam donos de clube da Inglaterra

Símbolos do Manchester United, David Beckham e Gary Neville se tornaram donos do Salford City, da quarta divisão inglesa. A ideia da dupla é fazer uma grande alavancagem financeira para mudar o patamar da equipe. A dupla já era coproprieatária do clube do noroeste da Inglaterra e, agora, deu um passo maior com a sua aquisição por inteiro.

O Salford passou por turbulência em 2024, quando o acionista majoritário, Peter Lim, deixou o cargo. A partir daí, Beckham e Neville se mantiveram ativos no mercado em busca de parceiros para investimento. No caminho, a dupla não aprovou a ideia de abraçar o modelo que envolve uma rede muticlubes, como é com o Grupo City e a Eagle Football.

— Estarei presente em cada grande e pequena decisão que for tomada. É esse o meu compromisso com o Gary. É esse o meu compromisso com o clube. (...) Definitivamente não estamos fazendo isso por diversão e também não é pelo lado romântico das coisas. Sim, nos importamos com o clube — mas estamos fazendo isso para vencer. Queremos que o Salford tenha sucesso, e nós tivemos sucesso, mas depois queremos que ele avance para o próximo nível — disse Beckham, também dono do Inter Miami, ao "The Athletic".

Neste sentido, os ídolos do United se juntaram a Declan Kelly, fundador da empresa de consultoria dos EUA, Consello, e Lord Mervyng Davies, presidente da Lawn Tennis Association para copresidir o Salford. A equipe disputa a quarta divisão e não conseguiu terminar na zona de briga para os Playoffs de acesso, terminando no limite, na oitava colocação.

— Eu sempre sonho alto, então sempre vou querer que cheguemos ao auge do futebol e estejamos na Premier League. Mas há muito trabalho duro e muito investimento a ser feito até lá. O Campeonato é uma liga na qual queremos entrar, mas é um processo gradual. Queremos sucesso rápido, mas essas coisas levam tempo — concluiu.

Outros ídolos do United terão função no Salford

Phil Neville e David Beckham no Salford City (Foto: Reprodução/Salford City)

Nicky Butt, Ryan Giggs, Phil Neville e Paul Scholes, outros membros da "Classe de 92" do Manchester United abriram mão de suas participações, mas manterão cargo no clube. Ainda não foi divulgado qual será a função de cada um deles.

