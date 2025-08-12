Cruzeiro, de Leonardo Jardim, almeja quebrar hegemonia de Palmeiras e Flamengo

Nos últimos sete anos, Palmeiras e Flamengo têm dominado o Campeonato Brasileiro. As duas equipes, com alto investimento, conquistaram cinco títulos desde 2018: o Verdão em 2018, 2022 e 2023, e o Rubro-Negro em 2019 e 2020. Ao fim do turno do atual Brasileirão, o Cruzeiro, comandado pelo técnico Leonardo Jardim, desponta como a principal equipe em condições de quebrar essa hegemonia, assim como fizeram Atlético-MG em 2021 e Botafogo no ano passado.

Apesar da queda de rendimento nas últimas rodadas, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos e duas derrotas no Mineirão, o Cruzeiro encerrou a primeira metade do Brasileirão com 37 pontos e o terceiro melhor aproveitamento - ocupa a vice-liderança, mas os favoritos Flamengo e Palmeiras têm jogos atrasados por fazer.

Sob o comando do técnico Leonardo Jardim, o Cruzeiro tem mostrado um futebol de muita intensidade, com marcação forte na saída de bola adversária, e bom aproveitamento nas chances de gol criadas. A equipe conta com o artilheiro do campeonato, o atacante Kaio Jorge, com 13 gols, tem o segundo melhor ataque, com 31 gols, e a terceira melhor defesa, com 13 gols sofridos. O goleiro Cássio tem sido um dos destaques da equipe, que há seis rodadas não sofre gol fora de casa.

Dirceu Lopes, ídolo do Cruzeiro (Foto: Reprodução Instagram)

O ex-craque Dirceu Lopes acredita que o Cruzeiro tem condições de brigar com Flamengo e Palmeiras pelo título brasileiro de 2025, apesar do alto investimento feito por esses clubes:

- Haja visto que o Cruzeiro ganhou tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Essa queda de rendimento é normal. Pelo que vem desenvolvendo, o Cruzeiro é forte candidato ao título – afirma o ídolo cruzeirense.

O colunista do Lance! Eduardo Tironi também vê o Cruzeiro em condições de brigar pelo título brasileiro deste ano:

- Acho que o Cruzeiro é a terceira força deste Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo vão disputar o título, e o Cruzeiro é o intruso deste ano, como foi o Atlético-MG e o Botafogo em outros anos. O Cruzeiro é aquele que pode incomodar Palmeiras e Flamengo. Não tem o mesmo elenco que Palmeiras e Flamengo, esse é um problema, mas, em contrapartida, tem só o Brasileiro para disputar. Está na Copa do Brasil, mas em segunda prioridade e vai ter um calendário em tese um pouco mais livre, considerando que Palmeiras e Flamengo vão mais longe na Liberadores e vão dar prioridade a isso – analisa o comentarista.

Eduardo Tironi (foto acima), no entanto, faz um alerta para o Cruzeiro no segundo turno:

- Um ponto de atenção para o Cruzeiro é que, daqui a pouco, passa a ser um time visado, já é e vai ser mais. O jeito de jogar do Cruzeiro é muito peculiar, próprio do Cruzeiro, em velocidade e transição, e logo mais vai ser mais mapeado e isso será um desafio para o Cruzeiro daqui para frente. Mas tem chance de brigar pelo título sim – acredita o colunista do Lance!

Trabalho de Jardim é apontado como principal motivo da boa campanha do Cruzeiro

Para o comentarista Eduardo Tironi, o trabalho do técnico Leonardo Jardim é muito positivo:

- O time dele se transformou. Ele fez uma “limpeza” bem interessante, colocou um time mais forte, mais jovem, para jogar. Mas o resultado disso é que vira um time com menos possibilidade, com o elenco enfraquecido, menos numeroso. O Cruzeiro é um time muito rápido, muito veloz, e, enquanto tiver gás - e acho que vai ter porque terá menos competições - pode sim brigar. Acho o trabalho do Leonardo Jardim bastante interessante. O time não é um time super rebuscado, joga de maneira muito simples, de transição rápida – comenta Eduardo Tironi.

➡️Leonardo Jardim garante: "Agora já sou cruzeirense!"

Para o ídolo Dirceu Lopes, Leonardo Jardim é o responsável principal pela boa campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro:

- É um trabalho, para mim, que militei muitos anos no futebol, impressionante. Nunca vi um trabalho como esse, fantástico. Ele mudou completamente a maneira de jogar da equipe, com garra, ofensividade. Vejo que o Cruzeiro está jogando de acordo com o adversário. Está com uma maneira de atacar do futebol de hoje: bem fechado, que não deixa o adversário jogar, e nos contra-ataques – comenta Dirceu Lopes.

Leonardo Jardim faz balanço positivo do desempenho do Cruzeiro no turno do Brasileiro

Técnico do Cruzeiro Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Leonardo Jardim tinha estabelecido como meta fechar o turno com 40 pontos, mas a derrota para o Santos impediu essa marca. Mesmo assim, o técnico do Cruzeiro considerou 37 pontos um bom número e projeta um returno mais folgado no calendário:

- O percentual de jogos por semana vai diminuir drasticamente. Não vai haver nunca mais nenhum mês como houve agora, dois meses em que tínhamos oito ou nove jogos por mês. E isto vai permitir também ter uma recuperação mais fácil, mais ativa, para chegar mais inteiro nos jogos – afirma o técnico do Cruzeiro.

A pontuação do Cruzeiro neste turno foi a terceira melhor do clube em Brasileiros de pontos corridos com 20 equipes, desde 2006. Ela fica atrás somente das campanhas vitoriosas de 2013 e 2014, que tiveram, respectivamente, 40 e 43 pontos na primeira metade do campeonato.

