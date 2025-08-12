Dorival admite incógnita no Brasileirão e busca solução no Corinthians

O Corinthians vive duas realidades distintas na temporada. Na Copa do Brasil, conquistou uma vaga às quartas de final após vencer o Palmeiras. No Brasileirão, sofre com cinco jogos sem vitórias e passa a se preocupar com a parte de baixo da tabela.

O Corinthians é o 13º colocado, com 19 jogos feitos no torneio. Apenas o Vitória tem o mesmo número de partidas disputadas entre os últimos do Brasileirão. Além disso, o Timão vira o turno sem dois de seus principais jogadores: Memphis e Carrillo, lesionados.

O peruano não deve retornar nesta temporada, enquanto o holandês deve ficar fora por um mês. O discurso de Dorival Júnior após a derrota por 2 a 1 para o Juventude foi marcado pela incógnita, e o treinador não conseguiu explicar o resultado.

— Não acredito que seja pegada, falta de vontade, mas está faltando algo. Precisamos trabalhar muito em razão disso e tomarmos uma atitude. Temos que tomar consciência sobre o que está nos faltando. A maneira como tudo aconteceu — disse Dorival Júnior em entrevista coletiva no Alfredo Jaconi.

Corinthians foi derrotado pelo Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

A próxima partida do Timão pela competição será no sábado (16), contra o Bahia, na Neo Química Arena. Dorival Júnior não terá Romero, expulso contra o Juventude, à disposição, mas pode ter uma novidade: Vitinho.

Anunciado pelo Corinthians nesta segunda-feira (11) e já regularizado no BID, o atacante teve lembrados por Dorival Júnior os tempos de trabalho conjunto no Flamengo, em 2022, mas o técnico evitou garantir sua presença contra o Bahia.

— É um jogador de muita qualidade, já jogou comigo em outro clube. Não sei se estará pronto para jogar porque finalizou a temporada há dois meses. Vamos inserindo aos poucos, não acredito que já para essa partida, mas espero que sim - finalizou.