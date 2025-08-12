O Lance! elegeu Kaio Jorge como o craque do primeiro turno do Brasileirão. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, o atacante do Cruzeiro foi escolhido após votação feita entre os jornalistas da redação como o melhor jogador do torneio após 19 rodadas.

O centroavante venceu disputa com Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, e Alan Patrick, do Internacional, com ampla vantagem. O camisa 19 da Raposa recebeu 64,7% dos votos, enquanto o uruguaio ficou com 29,4%, e o meia colorado recebeu apenas 5,9%.

Kaio Jorge acumula 13 gols em 18 jogos disputados no Brasileirão, sendo o artilheiro da competição com três gols de vantagem para o segundo colocado, Pablo Vegetti, do Vasco. Além disso, o atacante do Cabuloso ainda deu cinco assistências até aqui, estando atrás apenas de Arrascaeta, com seis passes para gol.

Seleção do 1º turno do Brasileirão

Com o fim das 19 rodadas iniciais, a redação do Lance! analisou o desempenho de todos os atletas ao longo do torneio, e elegeu, por meio de votação, o time ideal até o momento. Como corte, atletas com menos de dez jogos disputados não foram considerados para a votação. Assim, os 11 jogadores e o técnico escolhidos foram:

🧤 GOL: Gabriel Brazão (Santos)

➡️ LTD: Agustín Giay (Palmeiras)

🛡️ ZAG: Léo Ortiz (Flamengo)

🛡️ ZAG: Fabrício Bruno (Cruzeiro)

⬅️ LTE: Joaquín Piquerez (Palmeiras)

🧠 MEI: Alan Patrick (Internacional)

🧠 MEI: Matheus Pereira (Cruzeiro)

🧠 MEI: Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

🎯 ATA: Erick Pulga (Bahia)

🎯 ATA: Pablo Vegetti (Vasco)

🎯 ATA: Kaio Jorge (Cruzeiro)



📋 TÉC: Rafael Guanaes (Mirassol)

