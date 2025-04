‘Retranqueiro’, técnico do Vila Nova dá resposta sincerona e viraliza

O técnico do Vila Nova, Rafael Lacerda, desabafou e viralizou ao rebater a fama de "retranqueiro". Em entrevista coletiva, o treinador do Tigre explicou sua ideia de jogo e ressaltou a conquista do título do Campeonato Goiano após 19 anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Fui num evento do clube e fui chamado de retranqueiro. Lá de onde eu venho, do Sul, retranqueiro se chama organizado, porque time que toma muito gol não chega a lugar nenhum. O Vila era tão ofensivo assim antes do Lacerda? Aí passaram 19 anos sem conquistar o Estadual - cutucou.

A declaração de Rafael Lacerda aconteceu depois da vitória por 1 a 0 contra o Paysandu, no Serra Dourada, pela segunda rodada da Série B. Na estreia do Brasileirão, o Vila Nova perdeu pelo mesmo placar para o Coritiba, no Couto Pereira, com gol sofrido nos acréscimos, e pouquíssima produção ofensiva

continua após a publicidade

Na última partida, na quinta-feira (17), a equipe empatou o clássico com o Goiás em 2 a 2, na Serrinha. O Tigre saiu atrás do placar em duas oportunidades e buscou a igualdade. Com três jogos disputados, o Vila Nova ocupa a 12ª colocação, com quatro pontos.

- No Brasileiro, quer jogar só pra frente? O campeonato é muito equilibrado, temos a segunda melhor defesa do Brasil em números (gols sofridos). Quando cheguei aqui, me falaram para ganhar clássico, não perder para o Paysandu, ser campeão e, no mínimo, classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Bati os objetivos ou não? Com todo respeito, não faço nada sozinho, tem toda uma comissão por trás e um grupo comprometido - completou.

continua após a publicidade

O Vila Nova volta a campo contra o Botafogo-SP no domingo (20), às 16h, no estádio OBA.

Rafael Lacerda foi campeão goiano pelo Vila Nova nesta temporada. Foto: Roberto Corrêa/VNFC

Vila Nova na Copa do Brasil

Após passar por Inter de Limeira e Rio Branco-VN, o Vila Nova jogará contra o Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil em 1 de maio (Mineirão) e 22 de maio (Serra Dourada). O Tigre já acumulou R$ 5,2 milhões nesta edição e pode embolsar mais R$ 3,6 milhões se avançar para as oitavas de final.