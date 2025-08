Léo Gamalho marca dois na estreia e está a 10 gols de ser o maior artilheiro da Série B

O atacante Léo Gamalho está a 10 gols de se tornar o maior artilheiro da história da Série B. Ele marcou dois na vitória do Botafogo-SP por 2 a 1 contra o América-MG no sábado (2), na Arena NicNet, pela 20ª rodada, em sua estreia pela Pantera.

Léo Gamalho chegou a 88 gols em 248 jogos pela Segundona do Campeonato Brasileiro e está a 10 gols de se isolar na artilharia, apesar do clube atual sinalizar que faltam metade. O atleta tem mais 18 partidas na atual edição da competição para atingir a marca.

O experiente centroavante ainda deu 37 assistências em 13 disputas da Série B. Ele acumula passagens no torneio por Mirassol, Coritiba, CRB, Criciúma, Goiás, Bahia, Santa Cruz, ASA, ABC e Grêmio Barueri.

A média de gols de Léo Gamalho é de 0,35 gol por partida. O atacante está com 39 anos.

Zé Carlos é o maior artilheiro da Série B: 97 gols

Zé Carlos fez 37 gols pelo CRB na Série B. (Divulgação/CRB)

O líder do ranking de artilharia da Série B é Zé Carlos, que marcou 97 vezes em 193 jogos. Ele se destacou, principalmente, no CRB e no Criciúma, mas também atuou na Portuguesa e no América-RN.

O atacante disputou a Segundona por 12 vezes, distribuiu 53 assistências e se aposentou em 2021, com 38 anos. A última Série B dele foi em 2019, pelo CRB.

2019: 0 gol (CRB) 2018: 7 gols (Criciúma) 2017: 4 gols (CRB) 2016: 9 gols (CRB) 2015: 19 gols (CRB) 2012: 27 gols (Criciúma) 2011: 13 gols (Criciúma) 2010: 5 gols (Portuguesa) 2009: 8 gols (Portuguesa) 2008: 0 gol (América-RN) 2005: 2 gols (CRB) 2004: 3 gols (CRB)

Top-5 artilheiros da Série B

Zé Carlos: 97 gols em 193 jogos (0,50 de média) Léo Gamalho: 88 gols em 248 jogos (0,45 de média) Élton: 71 gols em 224 jogos (0,31 de média) Alessandro: 66 gols em 123 jogos (0,53 de média) Neto Baiano: 61 gols em 199 jogos (0,30 de média)

Fonte: site Ogol.

Léo Gamalho não jogava há cinco meses

Léo Gamalho estava no Mirassol e pediu para ser negociado. Sem espaço, o atacante não entrava em campo desde 2 de março, diante do Corinthians, pelo Campeonato Paulista.

Pela equipe paulista, ele fez dois gols em oito jogos e nunca começou como titular na temporada. No ano passado, o jogador marcou quatro gols em 19 partidas na campanha de acesso na Série B.

Léo Gamalho marca gol pelo Botafogo-SP diante do América-MG. Foto: Divulgação/Botafogo-SP

No Botafogo-SP, Léo Gamalho realizou apenas três treinos e já foi titular no time do técnico Allan Aal - ele fez um gol de cabeça e outro de pênalti. A Pantera é a 18ª colocada, com 21 pontos.

- Cheguei há poucos dias, ainda não lembro o nome de todo mundo da comissão para agradecer, mas agradeço o carinho de todo mundo, me senti bem e em casa. Vinha há cinco meses sem jogar. Às vezes estava em velocidade cinco e eles em 10 - afirmou após o jogo.