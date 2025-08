Bruno Viana rescinde com o Coritiba e acerta com clube da Turquia

O Coritiba rescindiu o contrato do zagueiro Bruno Viana na tarde desta segunda-feira (4). Logo depois, ele foi anunciado pelo Alanyaspor, da Turquia.

Bruno Viana tinha contrato com o Coxa até o final de 2027 e sai sem recompensação financeira. Ele não fazia parte dos planos do clube e foi emprestado nas últimas duas temporadas para Al-Hazm, da Arábia Saudita, e Gazisehir Gaziantep, da Turquia, respectivamente - nenhum deles exerceu a opção de compra de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões, na cotação atual).

O zagueiro retornou de empréstimo em junho e treinava de forma separada do elenco principal. Com a camisa coxa-branca, Bruno Viana fez 19 jogos, sendo 18 como titular, em 2023, ano que o clube caiu para a Série B.

Vindo do Braga, de Portugal, o zagueiro custou 1 milhão de euros (R$ 5,5 milhões, na cotação da época) e chegou a ser a maior compra da história do Coritiba. O meia Marcelino Moreno (1,5 milhão de euros) e o zagueiro Kuscevic (1,1 milhão de euros) o ultrapassaram poucos meses depois.

Bruno Viana é anunciado no Alanyaspor

Ex-Coritiba, Bruno Viana foi anunciado pelo Alanyaspor. Foto: Divulgação/Alanyaspor

Bruno Viana foi apresentado nesta segunda-feira (4) no Alanyaspor, ao lado do goleiro brasileiro Paulo Victor e dos atacantes Güven Yalçın Baran Moğultay. O time turco ficou na 12ª colocação na temporada passada, com 45 pontos em 36 jogos.

Em 2024-25, o zagueiro defendeu o turco Gaziantep, que fez a mesma pontuação do seu novo clube e terminou em 14º. O defensor disputou 30 jogos, sendo 29 como titular.

- Bruno Viana conhece bem a nossa liga. Ele é um jogador com uma carreira sólida. Acredito que ele contribuirá para a nossa equipe - afirmou o presidente do clube, Hasan Çavuşoğlu, em entrevista coletiva.

Carreira de Bruno Viana

Criado nas categorias de base do Cruzeiro, em 2016, Bruno Viana atuou em 20 oportunidades e foi vendido ao Olympiacos, da Grécia. Depois, o zagueiro foi emprestado e comprado pelo Braga, onde somou mais de 150 partidas e oito gols marcados. Em 2021, o atleta chegou ao Flamengo e atuou em 38 oportunidades.

Próximos jogos do Coritiba na Série B

O Coritiba é o vice-líder da Série B e tem 38 pontos, mesma pontuação do Goiás, que lidera pelo saldo de gols (26x22). A distância para o quinto colocado, Remo, é de cinco pontos.