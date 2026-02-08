VÍDEO: Veja o lindo gol de Danilinho, do Operário-MS, sobre o Dourados
Danilinho aproveitou o contra-ataque e abriu o placar no Douradão
A Lance!TV faz, neste domingo (8), a primeira transmissão do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 com o duelo entre Dourados e Operário-MS. Às 16h30 (de Brasília) e 15h30 (horário Padrão do Amazonas), a bola rola no Douradão, contando com pré-jogo meia hora antes, para a partida da 5ª rodada do estadual. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo, com imagens e de forma gratuita em todo o Brasil.
No final do primeiro tempo, o Dourados quase abriu o placar com Luis Fernando, em uma tentativa de encobrir o goleiro Lucas com um chute de longe. A empolgação do "quase Puskás", no entanto, deu o contra-ataque para os visitantes. Com isso, Danilinho aproveitou a subida do setor defensivo e marcou um lindo gol, após passe de Roger Modesto, com direito a drible no goleiro Elissom. VEJA:
➡️ Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026: premiação, regulamento, formato e histórico
🔢 Como chegam Dourados e Operário-MS para o confronto?
O Dourados está na sétima colocação do estadual, com cinco pontos em quatro jogos, e busca uma vitória para se aproximar do topo da tabela e buscar a classificação para a fase eliminatória do torneio. Na última rodada, empatou com o Costa Rica, fora de casa, em 1 a 1. Em quatro partidas, foram dois empates, uma derrota e uma vitória.
O Operário-MS, por sua vez, está invicto na liderança do campeonato, com 11 pontos em cinco jogos. Fora de casa, os atuais campeões tentarão aumentar a diferença para o Bataguassu, vice-líder. O último duelo da equipe foi contra o Águia Negra, em casa, e terminou com a repartição das honras: um gol para cada lado. Em cinco confrontos na atual edição, o Galo soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota.
✅ FICHA TÉCNICA
Dourados X Operário-MS
Quinta rodada - Campeonato Sul-Mato-Grossense
📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, às 16h30 (horário de Brasília) ou 15h30 (horário padrão do Amazonas)
📍 Local: Estádio Frédis Saldivar (Douradão), em Dourados (MS)
📺 Onde assistir: LanceTV!
🗣️Arbitragem: Everton Moreira Prates
🚩Assistentes: Leandro Dos Santos Ruberdo e Luiz Fernando Viegas Colete
📟4ª Árbitro: Jeury Wesley De Lima Soares
