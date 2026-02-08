Possível pênalti gera debate em transmissão de Dourados x Operário; veja

A partida entre Dourados e Operário-MS, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, contou com um lance polêmico no fim do primeiro tempo. O atacante Modesto, do Operário, foi derrubado na área após contato na área, e pediu pênalti. A jogada gerou debate na transmissão ao vivo do Lance!, no Youtube.

Modesto passou em velocidade, foi lançado na área e, quando chegava perto da bola, caiu no gramado. O jogador reclamou com a arbitragem de um toque do adversário, mas o juiz não assinalou a penalidade. O torneio não conta com a tecnologia do árbitro de vídeo.

- Foi uma jogada rápida, o lance já estava morrendo. Teria que ter um apoio das câmeras para tirar essa conclusão, mas olhando daqui e analisando, eu não daria esse pênalti também, não - disse o comentarista Rafael Mello.

- Eu acho isso pênalti, porque o jogador está na passada, está indo em direção da bola, tem a possibilidade de dar sequência na jogada e é impedido por conta desse toque, eu marcaria - analisou o narrador Lucas Borges.

Confira a imagem do lance: