Rony admite promessa a Igor Vinícius após assistência em vitória do Santos

Rony revelou uma promessa feita a Igor Vinícius antes do jogo do Santos deste domingo (8). O jogador foi autor do gol da vitória contra o Noroeste, que deu um alívio para a equipe no Campeonato Paulista. Igor Vinícius quem deu a assistência para o jogador.

Em entrevista à TNT Sports, Rony revelou que fez um acordo com o lateral-direito antes do confronto. Com o resultado, a equipe está na nona colocação.

- Bom, eu comecei com ele na minha publicidade. Falei que, se ele me desse uma assistência hoje, eu ia dar um valorzinho para ele. Vai que é Pix, vai que é Pix. Um valorzinho para ele lá. Eu sabia quanto. A gente até estava negando, mas a gente começou muito bem. Colocamos a bola no cruzamento que ele acabou dando - contou.

Rony também exaltou o gol. Foi o primeiro do jogador com a camisa do Santos, que foi anunciado nos últimos dias.

- Então, graças a Deus, fico muito feliz pelo gol. O primeiro a gente nunca esquece, né? Acredito que a camisa de hoje vou enquadrar, porque é muito gratificante agradecer a Deus por tudo o que Ele tem me proporcionado. É um privilégio muito grande marcar gol com essa camisa, estar me sentindo bem. Vou procurar ajudar da melhor maneira possível em todos os jogos - completou.

SANTOS (SP), 04/02/2026 - BRASILEIRAO - SANTOS X SAO PAULO - Rony, atacante do Santos durante partida entre Santos e Sao Paulo, valida pela 2Âª rodada do Brasileirao 2026, realizada no estadio da Vila Belmiro, em Santos (SP) (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press) Ekobanpress/Ekobanpress

Santos vence o Noroeste e ganha fôlego no Paulista

O Santos venceu o Noroeste por 2 a 1 neste domingo (8), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida foi disputada em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho.

O resultado aliviou o lado do Peixe, que tinha apenas uma vitória na competição. Com o triunfo, a equipe chega aos nove pontos e ocupa a nona colocação na tabela. Já o Noroeste aparece na 14ª posição, uma acima da zona de rebaixamento.