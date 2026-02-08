Dourados e Operário-MS empatam com gol de falta no último minuto; Lance!TV transmitiu

Neste domingo (8), Operário-MS e Dourados empataram em 1 a 1 no Estádio Douradão, pela 5ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, com direito a dois belíssimos gols. Danilinho, dos visitantes, abriu o placar após driblar o goleiro Elissom, e Denilton, aos 53 minutos do segundo tempo, fez uma linda cobrança de falta e deixou tudo igual no marcador. A partida contou com transmissão exclusiva da Lance!TV.

O primeiro tempo foi bem mais intenso, com os visitantes pressionando os donos da casa, especialmente pelas laterais do campo. No entanto, foi em um contra-ataque que o Galo conseguiu balançar a rede. Na segunda etapa, a partida esfriou: com o placar favorável, o Operário-MS controlou bem a partida – até o último lance do jogo, quando Denilton colocou a bola no ângulo direito de Lucas, que não teve o que fazer.

🎥 Veja os melhores momentos

➡️ Como estão os times no Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026? Veja os destaques

⚽ Como foi o jogo entre Dourados e Operário-MS?

PRIMEIRO TEMPO

Os visitantes começaram pressionando os donos da casa. Mesmo sem lances de grande perigo no início, o Operário-MS conseguiu escanteios e infiltrações pelas pontas do campo com uma pressão alta na saída de bola do Dourados.

O melhor momento da primeira metade foi justamente pelo lado esquerdo ofensivo do Operário-MS. Aos 30 minutos, o lateral Reinaldo aproveitou o lançamento da defesa e acelerou pelo flanco, buscando o centroavante Eduardo Tanque no cruzamento, mas o goleiro Elissom se antecipou e evitou o desvio – que seria fatal.

No final do período, o Dourados quase abriu o placar com um gol que poderia concorrer ao Puskás. Fora da grande área, Luis Fernando tentou surpreender o goleiro Danilo, obrigando-o a fazer uma bela defesa. A empolgação, no entanto, deu o contra-ataque para os visitantes. Com isso, Danilinho aproveitou a subida do setor defensivo e marcou um lindo gol, após passe de Roger Modesto, com direito a drible no goleiro Elissom.

Danilinho abriu o placar para o Operário-MS contra o Dourados, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense (Foto: Lance!TV)

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Operário-MS controlou o jogo. À frente do placar, o Galo não manteve a marcação alta e reduziu o ritmo da partida. O Dourados, que precisava buscar o gol, esteve mais longe de marcar o de empate do que o dos visitantes de ampliarem o resultado, com algumas tentativas ofensivas em contra-ataque.

Ambos os times fizeram alterações por volta de 20 minutos corridos, mas pouco interferiram no cenário geral da partida, com baixa criação de jogadas dos dois lados. Quando tudo parecia perdido para o Dourados – mesmo com a expulsão de Lauder, do Operário-MS, após tomar o segundo amarelo por cera – a última oportunidade de marcar era em uma falta a 10 passos da grande área.

Denilton, que havia saído do banco, foi o escolhido para a cobrança final. Em uma batida de almanaque, o zagueiro acertou o ângulo direito do goleiro Lucas, que não tinha condições de defesa. Com 1 a 1 no placar, as honras foram repartidas – apesar do gosto de vitória ter ficado para os donos da casa.

Denilton empata no último lance do jogo entre Dourados e Operário-MS (Foto: Lance!TV)

🔢 Outros resultados da 5ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense

A rodada teve início no sábado (7), com dois jogos. No Estádio Noroeste, o CRA recebeu o Corumbaense e viu a vitória escapar pelas mãos no apagar das luzes. Os donos da casa saíram na frente do placar com penalidade convertida por Wesley Pacheco. No entanto, viram Fábio, aos 46 minutos da etapa final, desviar a bola para o fundo da rede e igualar o marcador.

O Naviraiense visitou o Pantanal, no Estádio Jacques da Luz, e não foi um bom hóspede. Em jogo disputado, João Carlos, Augusto e Eduardo Brito marcaram para os vencedores, enquanto João Lucas e Max balançaram as redes para os donos da casa.

No domingo (8), além de Dourados e Operário-MS, a rodada segue com Costa Rica-MS e Águia Negra, às 16h30 (de Brasília), e Ivinhema e Bataguassu, às 18h (de Brasília).

✅ Ficha técnica

Dourados 🆚 Operário-MS

5ª rodada — Campeonato Sul-Mato-Grossense

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 16h30 (de Brasília) e 15h30 (horário Padrão do Amazonas)

📍 Local: Douradão, em Dourados

🕴️Arbitragem: Everton Moreira Prates

🚩 Assistentes: Leandro Dos Santos Ruberdo e Luiz Fernando Viegas Colete

📟 4ª Árbitro: Jeury Wesley De Lima Soares

🥅 Gols: Danilinho (0-1, 42'/1ºT); Denilton (1-1, 52'/2°T)

