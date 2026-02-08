Vojvoda abre o jogo sobre pressão no Santos e exalta importância de vitória

Juan Pablo Vojvoda exaltou a vitória do Santos contra o Noroeste pela sétima rodada do Campeonato Paulista, que encerrou o jejum de sete confrontos sem vencer. Com o resultado, o Peixe está na nona colocação da tabela e respira mais tranquilo.

Além de afastar matematicamente o risco de rebaixamento, o resultado manteve o Santos com chances matemáticas de avançar para a última rodada e encerrou um jejum de sete jogos sem vencer, fator que pesava sobre elenco e comissão técnica.

- Duas em uma, porque é uma vitória importante, que matematicamente livra o Santos do rebaixamento e ainda deixa um respiro com chance matemática para a última rodada. Sobre o desempenho do time, o resultado positivo tira um peso das costas, sim. Foram sete jogos sem vencer, isso existe e pesa. Na análise da partida, começamos a analisar os jogos pelo que acontece em campo, não apenas pelos resultados - disse.

Vojvoda afirmou que o longo período sem vitórias influenciou o aspecto psicológico, algo que afeta jogadores e treinador, e ressaltou que a pressão da tabela, o ambiente fora de casa e o estádio cheio tornaram o jogo ainda mais difícil.

(Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press) <br><br>

- Agora tiramos esse peso de cima. Ganhamos um jogo em que havia outros fatores envolvidos, como a posição na tabela, e tudo isso mexe com a cabeça. É sempre difícil jogar fora de casa, ainda mais em campeonatos estaduais, com motivação extra do adversário. O estádio estava lotado, eles souberam usar isso e também tinham um jogador que executava muito bem a bola parada. É preciso saber sofrer. Hoje sofremos. Em outros jogos, atuamos melhor e não conseguimos os três pontos - completou.

Na quinta-feira, dia 12, o Santos viaja até o Paraná para enfrentar o Athletico pela terceira rodada do Brasileirão. No domingo, dia 15, decide seu futuro no Paulistão contra o Velo Clube.

