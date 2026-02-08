Everaldo marca em reestreia pelo Bahia, que tropeça contra a Juazeirense

O Bahia ficou somente no empate por 1 a 1 contra a Juazeirense, neste domingo (8), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Os dois gols da partida foram marcados de pênalti na segunda etapa, com Everaldo abrindo o placar para o Bahia e Bravo empatando para a equipe da casa.

Com o resultado, o Bahia mantém a liderança isolada da competição estadual com 19 pontos, mas perde sua invencibilidade no torneio. A Juazeirense, que desperdiçou a oportunidade de entrar no G4, permanece na 5ª posição com 9 pontos somados.

O próximo compromisso do Bahia será na quarta-feira (11), às 21h30, contra o Vasco, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá em São Januário, no Rio de Janeiro.

Fluminense e Bahia acertam empréstimo de Everaldo

Com um desempenho abaixo do esperado e uma dose de descontentamento da torcida do Fluminese, que repetidamente vaiou o jogador em campo, Everaldo foi negociado por empréstimo e voltará a defender a camisa do Bahia, onde deixou boas memórias com o torcedor.

Everaldo já havia defendido as cores do Bahia entre 2023 e 2025. Um dos destaques da equipe na época, Eve se tornou o quinto maior artilheiro da Arena Fonte Nova, com 17 gols. Além dessa escrita, o atacante já balançou as redes 36 vezes pelo Tricolor, ostentando o posto de maior artilheiro do Tricolor de Aço na "Era City".

