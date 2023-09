O intervalo do jogo entre Grêmio e Palmeiras foi de clima quente na noite de quinta-feira (21), em Porto Alegre. Quando os jogadores das duas equipes estavam a caminho dos vestiários no intervalo, já na parte interna do estádio do Tricolor Gaúcho, o lateral-esquerdo gremista Reinaldo xingou o defensor palmeirense Gustavo Gómez (confira nos vídeos abaixo).