Depois de vencer o Vasco por 1 a 0 com um golaço salvador de Veiga, de empatar em 0 a 0 com Corinthians e Deportivo Pereira e de vencer o Goiás com um gol no último minuto, a esperança era de que o duelo com o Grêmio fosse de maior inspiração para o ataque, mesmo sem uma solução para a ausência de Dudu. O time até teve um enorme volume ofensivo, mas não soube finalizar. Com disse Abel Ferreira, faltou eficácia e capricho.