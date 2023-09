O Grêmio venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Renato Gaúcho elogiou a entrega do Imortal na vitória diante do Verdão e comparou as folhas salariais dos dois clubes, ressaltando que a equipe gaúcha "tem a metade" do orçamento dos paulistas.