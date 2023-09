O último jogo do Palmeiras antes da decisão com o Boca Juniors-ARG, pela semifinal da Libertadores, não terminou como os palmeirenses esperavam. O Verdão foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0 nesta quinta-feira (21), em Porto Alegre, pela 24ª do Brasileirão, encerrando tanto a sequência de oito partidas com a "baliza zero", quanto a invencibilidade de também oito confrontos.