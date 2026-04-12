O Palmeiras está escalado para o clássico contra o Corinthians neste domingo (12), a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

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O atacante Ramón Sosa assume a vaga de Arias no setor ofensivo. Khellven, por sua vez, aparece improvisado na lateral esquerda como titular, no lugar do jovem Arthur. O restante da equipe é o mesmo que empatou com o Junior Barranquilla na estreia pela fase de grupos da Copa Libertadores, na Colômbia.

Abel Ferreira teve o efeito suspensivo negado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e seguirá fora do clássico. O treinador foi punido com oito jogos de suspensão em razão de expulsões em partidas contra São Paulo e Fluminense e, até o momento, já cumpriu dois. Arias, que soma três cartões amarelos, também é desfalque.

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Os laterais Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Jefté (lesão na coxa direita), além dos atacantes Paulinho (recondicionamento físico) e Vitor Roque (em transição física), seguem sob cuidados do departamento médico.

Líder da competição com 25 pontos conquistados em dez rodadas, o Palmeiras tem cinco pontos de vantagem em relação a São Paulo e Fluminense, segundo e terceiro colocados, respectivamente. No último compromisso pela competição, a equipe venceu o Bahia por 2 a 1, fora de casa.

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Gustavo Gómez segue na escalação titular do Palmeiras para o clássico contra o Corinthians (Foto: Reprodução Instagram)

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Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Lucas Evangelista, Luighi, Emi Martínez, Riquelme, Benedetti, Erick Belé, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

Escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto.

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