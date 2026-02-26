menu hamburguer
Vídeo: tudo que aconteceu no reencontro de Arias com Fluminense, pelo Palmeiras

Jogador fez a segunda partida pelo Verdão

Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena Barueri, e manteve a liderança do Brasileirão. A partida marcou o reencontro de Arias com o Tricolor. Veja vídeo exclusivo com todos os momentos do jogador no confronto, desde o aquecimento até o apito final.

➡️ Da chegada no Fluminense ao retorno para o Brasil pelo Palmeiras: relembre a trajetória de Arias

Retorno de Arias ao Brasil

A passagem pela Premier League foi breve. Sem se firmar entre os titulares, Arias disputou 26 partidas pelo Wolverhampton, marcou dois gols e deu uma assistência. Com o clube inglês em má fase e próximo do rebaixamento, o cenário mudou rapidamente.

Em fevereiro de 2026, o técnico Rob Edwards confirmou a transferência para o Palmeiras, classificando a negociação como "melhor para o futuro do clube". O Verdão fechou a contratação por 25 milhões de euros, superando o direito de preferência do Fluminense, que chegou a sinalizar oferta de 20 milhões.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Arias no banco em Palmeiras x Fluminense (Foto: MARCUS ANGELO/Photo Premium/Gazeta Press)
O que vem por aí para Palmeiras e Fluminense?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1°), quando encara o São Paulo, às 20h30 (de Brasília), também na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. No mesmo dia, o Fluminense recebe o Vasco, às 18h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

