Botafogo não brilha, mas vence o Nacional Potosí e avança na Libertadores
Glorioso sofreu no fim da partida e deixou o campo sob misto de aplausos e vaias
O Botafogo não brilhou, mas fez o dever de casa e está classificado para a terceira fase preliminar da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (25), no Estádio Nilton Santos, o Glorioso confirmou o favoritismo e venceu o Nacional Potosí-BOL pelo placar de 2 a 0 com gols de Alex Telles e Danilo. O adversário no próximo mata-mata será o Barcelona-EQU, que eliminou o Argentinos Juniors.
A primeira partida será disputada na próxima quarta-feira (4), em Guayaquil, e a volta no Nilton Santos, no dia 11. Quem avançar irá à fase de grupos.
Botafogo faz o básico
A equipe comandada por Martín Anselmi, que perdeu a ida por 1 a 0, começou com ritmo e volume de jogo altos. Antes mesmo dos 20 minutos de jogo, o Botafogo já havia aberto o placar com lindo gol de Alex Telles e acertado a trave do goleiro Galindo três vezes. Um massacre que durou pouco.
Ainda que o ritmo tenha diminuído devido às circunstâncias do duelo, os bolivianos sofreram muito no primeiro tempo. O gol de Danilo, no último ataque antes do intervalo, clareou as coisas para o Alvinegro rumo à classificação. Não foi brilhante, mas foi o necessário em meio às inúmeras chances claras desperdiçadas. A volta para a etapa final foi a parte preocupante.
Isso porque, na segunda etapa, o Botafogo teve uma queda brusca de rendimento e pouco conseguiu assustar o Nacional Potosí, que, por sua vez, chegou uma única vez e acertou a trave de Léo Linck. Um grande susto nos mais de 28 mil torcedores presentes no Nilton Santos.
Nos últimos minutos, algo inesperado. O frágil Nacional Potosí, que se acanhou ao longo dos 90 minutos, foi para cima e deu calor no Botafogo, que conseguiu se segurar. Classificação mais difícil que o projetado, mas importante para deixar vivo o sonho do bi.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 0 NACIONAL POTOSÍ
LIBERTADORES - SEGUNDA FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Edson Cisternas (CHI)
Gols: Alex Telles 4'/1ºT e Danilo 50'/1ºT (BOT)
Cartões: Orellana (POT)
⚽ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte (Justino), Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Newton, Alex Telles e Montoro (Joaquín Correa); Jordan Barrera (Artur) e Matheus Martins (Arthur Cabral). Técnico: Martín Anselmi.
NACIONAL POTOSÍ: Galindo; Baldomar (Peña), Restrepo, Demiquel e Hoyos; Ortomín (Pavia), Azogue, Solis e Orellana (Torrico); Rojas e Álvarez (Villalba). Técnico: Jesus Eguez.
