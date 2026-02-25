menu hamburguer
Botafogo não brilha, mas vence o Nacional Potosí e avança na Libertadores

Glorioso sofreu no fim da partida e deixou o campo sob misto de aplausos e vaias

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
23:41
Danilo fez um dos gols do Botafogo contra o Nacional Potosí (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo não brilhou, mas fez o dever de casa e está classificado para a terceira fase preliminar da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (25), no Estádio Nilton Santos, o Glorioso confirmou o favoritismo e venceu o Nacional Potosí-BOL pelo placar de 2 a 0 com gols de Alex Telles e Danilo. O adversário no próximo mata-mata será o Barcelona-EQU, que eliminou o Argentinos Juniors.

continua após a publicidade

A primeira partida será disputada na próxima quarta-feira (4), em Guayaquil, e a volta no Nilton Santos, no dia 11. Quem avançar irá à fase de grupos.

➡️ Órgão britânico formaliza volta de John Textor ao comando da Eagle

Botafogo faz o básico

A equipe comandada por Martín Anselmi, que perdeu a ida por 1 a 0, começou com ritmo e volume de jogo altos. Antes mesmo dos 20 minutos de jogo, o Botafogo já havia aberto o placar com lindo gol de Alex Telles e acertado a trave do goleiro Galindo três vezes. Um massacre que durou pouco.

continua após a publicidade

Ainda que o ritmo tenha diminuído devido às circunstâncias do duelo, os bolivianos sofreram muito no primeiro tempo. O gol de Danilo, no último ataque antes do intervalo, clareou as coisas para o Alvinegro rumo à classificação. Não foi brilhante, mas foi o necessário em meio às inúmeras chances claras desperdiçadas. A volta para a etapa final foi a parte preocupante.

Alex Telles abriu o placar para o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Alex Telles abriu o placar para o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Isso porque, na segunda etapa, o Botafogo teve uma queda brusca de rendimento e pouco conseguiu assustar o Nacional Potosí, que, por sua vez, chegou uma única vez e acertou a trave de Léo Linck. Um grande susto nos mais de 28 mil torcedores presentes no Nilton Santos.

continua após a publicidade

Nos últimos minutos, algo inesperado. O frágil Nacional Potosí, que se acanhou ao longo dos 90 minutos, foi para cima e deu calor no Botafogo, que conseguiu se segurar. Classificação mais difícil que o projetado, mas importante para deixar vivo o sonho do bi.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 0 NACIONAL POTOSÍ
LIBERTADORES - SEGUNDA FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Edson Cisternas (CHI)

Gols: Alex Telles 4'/1ºT e Danilo 50'/1ºT (BOT)

Cartões: Orellana (POT)

⚽ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte (Justino), Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Newton, Alex Telles e Montoro (Joaquín Correa); Jordan Barrera (Artur) e Matheus Martins (Arthur Cabral). Técnico: Martín Anselmi.

NACIONAL POTOSÍ: Galindo; Baldomar (Peña), Restrepo, Demiquel e Hoyos; Ortomín (Pavia), Azogue, Solis e Orellana (Torrico); Rojas e Álvarez (Villalba). Técnico: Jesus Eguez.

