Interino do Atlético-MG critica arbitragem contra o Grêmio: 'Critérios diferentes'

O Grêmio venceu o Atlético por 2 a 1 nesta quarta-feira (25), em partida disputada na Arena do Grêmio, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o jogo o técnico interino Lucas Gonçalves criticou a arbitragem e a falta de Raphael Claus.

O interino iniciou sua fala analisando que o Atlético foi a Porto Alegre em busca de um resultado positivo, mas a partida acabou sendo condicionado por uma expulsão logo no início:

— Um jogo que aos 15 minutos tem o lance da expulsão, condiciona completamente o decorrer da partida. Quando a gente vai para um jogo como esse, temos um plano, e a gente acreditava muito que pudesse conquistar um bom resultado aqui. Aí você fica com um jogador a menos a partir dos 15 do primeiro tempo, a estratégia tem que ser totalmente modificada — lamentou Lucas Gonçalves

Lucas Gonçalves também disparou contra a arbitragem alegando a falta de critério nas marcações. Segundo o interino, minutos antes da expulsão de Natanael, em uma entrada forte, o juiz deveria ter expulsado um jogador do Grêmio, mas não foi chamado ao VAR e manteve o amarelo:

— Alguns minutos antes do lance do Natanael, teve um lance de um pisão. O VAR nem chamou para o juiz interpretar se era para expulsão. Se teve força excessiva no lance do Natanael, ele deveria usar mesmo critério. A minha crítica é que foram usados critérios diferentes — questionou o interino do Atlético

Natanael expulso contra o Grêmio (Foto: Edu Andrade / GazetaPress)

Como foi Grêmio e Atlético?

Grêmio e Atlético teve início determinante que direcionou o rumo da partida. Logo aos 14 minutos, Natanael foi expulso, dando ao Grêmio vantagem numérica desde cedo. Com isso, o Tricolor passou a controlar mais as ações ofensivas, mas encontrou dificuldades para criar chances claras no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Grêmio pressionou e abriu o placar com Noriega após jogada de escanteio. O Atlético, mesmo com um a menos, reagiu rapidamente e empatou com Victor Hugo, aproveitando falha defensiva. O jogo continuou aberto, e o Grêmio voltou pressionar, marcando o tento da vitória aos 21 minutos com Marlon, com um golaço de fora da área.