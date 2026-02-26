Éverson lamenta derrota mas é otimista ao projetar início de Eduardo Domínguez no Atlético-MG

O Atlético segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira (25) foi derrotado por 2 a 1 para o Grêmio em Porto Alegre, em partida válida pela quarta rodada da competição. Após o apito final, Éverson analisou o resultado negativo mas também projetou o início do trabalho de Eduardo Domínguez

O Atlético segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira (25) foi derrotado por 2 a 1 para o Grêmio em Porto Alegre, em partida válida pela quarta rodada da competição. Após o apito final, Éverson analisou o resultado negativo mas também projetou o início do trabalho de Eduardo Domínguez.

O goleiro atleticano lamentou a derrota e analisou a dificuldade em se jogar quase toda a partida com um jogador a menos. Ainda assim, observou qeu o Galo conseguiu fazer um jogo equilibrado mas não alcançou o resultado desejado.

— Jogar aqui é sempre muito difícil, ainda mais com um jogador a menos que acaba interferindo no plano de jogo. Dentro das características do que se tornou o jogo, a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado e controlado, mas infelizmente não conseguimos sair com o resultado positivo — lamentou o goleiro.

Éverson também falou sobre a chegada do técnico Eduardo Domínguez, que comanda seu primeiro treinamento à frente do Galo nesta quinta-feira (26):

A partir de amanhã começa a era Eduardo Domínguez, e que seja uma era vitoriosa aqui no Galo. A partir de amanha ele implementa suas ideias, seu trabalho, e que a gente possa adaptar o mais rápido possível — falou com otimismo o goleiro atleticano.

Grêmio x Atlético

Grêmio e Atlético teve início determinante que direcionou o rumo da partida. Logo aos 14 minutos, Natanael foi expulso, dando ao Grêmio vantagem numérica desde cedo. Com isso, o Tricolor passou a controlar mais as ações ofensivas, mas encontrou dificuldades para criar chances claras no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Grêmio pressionou e abriu o placar com Noriega após jogada de escanteio. O Atlético, mesmo com um a menos, reagiu rapidamente e empatou com Victor Hugo, aproveitando falha defensiva. O jogo continuou aberto, e o Grêmio voltou pressionar, marcando o tento da vitória aos 21 minutos com Marlon, com um golaço de fora da área.