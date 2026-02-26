A vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense nesta quarta-feira (25), válida pela quarta rodada do Brasileirão, foi marcada por um "erro de direito" da arbitragem. O Alviverde foi responsável pelo início e reinício da partida, ou seja, deu a saída de bola tanto no primeiro quanto no segundo tempo, contrariando as regras do jogo.

Em campo, nem os times, nem a arbitragem demonstraram ter percebido a situação. Na súmula, nada foi registrado sobre a situação. Contudo, o "vacilo" do árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) configura um "erro de direito", quando há descumprimento da regra sem margem para interpretação, e dá margem para a anulação do jogo. São exemplos:

Interferência externa: decisões influenciadas por pessoas fora de campo ou uso incorreto do VAR; Erro na regra: validar gol com bola entrando pelo lado de fora da rede, ou aceitar gol após tiro livre indireto sem toques; Procedimento de jogo: permitir um jogador a mais, substituição irregular, erro no início ou reinício de jogo ou encerrar o jogo antes do tempo regulamentar; Punição errada: aplicar dois cartões amarelos a um jogador sem expulsá-lo.

O artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que corresponde ao capítulo sobre infrações relativas à arbitragem, cita o erro de direito como possível causa de anulação de uma partida.

"Art. 259. Deixar de observar as regras da modalidade.

PENA: suspensão de quinze a cento e vinte dias e, na reincidência, suspensão de sessenta a duzentos e quarenta dias, cumuladas ou não com multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (mil reais). (NR).

Parágrafo único (Revogado Resolução CNE nº 29 de 2009).

§ 1º A partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado. (AC).

§ 2º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de advertência se a infração for de pequena gravidade. (AC)."

O Lance! apurou que o Fluminense, ciente da situação, irá estudar os próximos passos a partir desta quinta-feira (26). O departamento jurídico do clube, que ficou no Rio de Janeiro, será o responsável principal pelo procedimento.

Caso o Tricolor decida levar o caso adiante, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pode ter de julgar a possível anulação da partida e a vitória do Palmeiras.

Árbitro Felipe Fernandes durante duelo entre Palmeiras e Fluminense (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

