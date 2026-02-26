Zubeldía fala sobre novo centroavante e descarta Cano em Fluminense x Vasco

Após a derrota do Fluminense para o Palmeiras, Luis Zubeldía falou em entrevista coletiva sobre a polêmica dos centroavantes do elenco. O treinador comentou a situação de Cano, John Kennedy e a busca por um novo nome no mercado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— Estamos buscando. Tanto Mário, quanto Mattheus e Paulo. E também esperando Cano para poder contar com ele. Sem dúvida fazemos essa mesma leitura, temos só um centroavante. No Carioca, só o John pode jogar, porque não podemos inscrever outro. Se ele não pudesse jogar contra o Vasco teríamos que usar uma outra alternativa, como hoje — disse Zubeldía, que seguiu:

— Creio que hoje poderíamos ter feito um gol a mais tranquilamente. O grupo vem respondendo bem e temos que seguir nesse caminho. Todos trabalhando para encontrar essa opção. Tomara que consigamos um (centroavante). Assim como deu certo com Arana, com Jemmes, com Savarino.

continua após a publicidade

O treinador descartou Cano de um retorno para Fluminense x Vasco. O camisa 14 passou por uma cirurgia em janeiro, mas já voltou a treinar com o grupo. Nesse momento, o argentino faz trabalho para recuperar a forma, já que perdeu a pré-temporada por conta da lesão.

O argentino comentou também sobre o resultado contra o Palmeiras. Zubeldía valorizou a atuação do time e disse que a vitória poderia ter saído para os dois lados.

continua após a publicidade

— No geral, fizemos um bom jogo. Mas nesse começo tivemos uma perda de bola na defesa que permitiu a eles atacar o espaço. Depois tivemos boas chances e em outra transição, que é o forte do Palmeiras. Às vezes as transições não tem a ver com domínio. O Fluminense dominou, mas contra uma equipe que tem qualidade e jogadores rápidos. Eles esperaram as oportunidades para ser certeiros. Nós fomos superiores em quase todas as valências do jogo. Em domínio territorial, em chances de gol, em escanteios. Eles foram contundentes nos primeiros 20 minutos. Fluminense fez um jogo muito bom, em que superou em muitos aspectos o Palmeiras, mas eles foram mais contundentes. Ainda com as dificuldades, a equipe mereceu empatar. E se ganhássemos também seria justo.

➡️ Savarino avalia derrota do Fluminense para o Palmeiras no Brasileirão: 'Temos que melhorar'

Palmeiras x Fluminense

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena Barueri, e manteve a liderança do Brasileirão. Vitor Roque, de pênalti, e Allan marcaram os gols do Alviverde, enquanto Luciano Acosta descontou para os visitantes.

O que vem por aí ?

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (1°), quando encara o Vasco, às 18h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

Cano, do Fluminense, no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.