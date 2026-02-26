Matheus Pereira reage a empate do Cruzeiro: 'Sentimento amargo'

O Cruzeiro segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (25), pela quarta rodada do torneio, a equipe empatou em 1 a 1 com o Corinthians no Mineirão. Após o apito final, Matheus Pereira analisou a partida na zona mista.

– A pressão sempre vai existir, é normal. Estamos todos juntos. É seguir trabalhando. As cobranças internas acontecem com vitórias ou derrotas, temos que conviver com isso. É algo que faz parte, é levantar a cabeça e buscar a classificação no sábado – comentou Matheus Pereira.

– Meu primeiro objetivo é o clube, o Cruzeiro em primeiro lugar, não posso me colocar na frente. Meus objetivos são sempre em prol do clube. Hoje fica um sentimento amargo, por mais que o time tenha feito um jogo excelente, não tem como pensar em outra coisa, ficou um sabor amargo. Temos que melhorar no último terço – analisou o jogador.

Cruzeiro x Corinthians, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além disso, Matheus Pereira fez uma sugestão para a arbitragem brasileira. Ao ser questionado sobre a atuação de Davi de Oliveira Lacerda, o jogador não quis se aprofundar.

– Não tem que pegar coisas da arbitragem, temos que falar do que controlamos. Como todo ser humano, ele pode se equivocar. Acho que seria interessante eles darem coletivas. Eles que tinham que falar sobre o que fazem, para ficar mais claro. A gente vem aqui, comenta, fica chato. Meu objetivo é controlar as nossas ações – ponderou o camisa 10.

Cruzeiro x Corinthians

Com a presença do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians empataram em 1 a 1. O gol celeste foi marcado por Matheus Pereira e o do Alvinegro por João Pedro Tchoca.

Com o resultado, a Raposa foi para a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Timão ficou no terceiro lugar, com sete pontos somados.

