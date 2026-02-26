O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Brasileirão 2026. Em entrevista pós-jogo, o meia Jefferson Savarino analisou a derrota do Tricolor Carioca. Para o jogador, a equipe jogou bem e teve oportunidades de empatar o placar. Porém, com os erros nos primeiros minutos, a equipe carioca acabou derrotada fora de casa.

— Foi difícil, como sempre é contra o Palmeiras. Mas a gente tomou um gol nos primeiros minutos que não podemos tomar, um pênalti com erro. Isso depois, na concorrência do jogo, fica mais difícil — iniciou Savarino à TV Globo, acrescentando:

— Mas a gente esteve no jogo para fazer o gol. Tivemos ocasiões para empatar, mas acabamos perdendo o jogo. Temos que melhorar essas coisas, finalizar melhor no ataque e vamos nos cobrar para o próximo jogo também — finalizou o meia.

Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Fluminense?

✍️ Por Vitor Palhares

O Palmeiras iniciou a partida com total controle das ações na Arena Barueri e marcou duas vezes antes dos 15 minutos de jogo. Primeiro, Vitor Roque recebeu passe de Mauricio dentro da área e driblou o goleiro Fábio, que cometeu falta sobre o camisa 9.

Na cobrança, feita pelo próprio Vitor Roque, bola para um lado e goleiro para o outro. O Palmeiras seguiu melhor no confronto, pressionando o Fluminense e mantendo alto volume de jogo. Em uma das escapadas, Allan percorreu metade do campo, driblou dois defensores e contou com um desvio em seu chute para ampliar o marcador para o Alviverde.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Aos poucos, o Fluminense passou a reter mais a posse de bola e conseguiu avançar suas linhas. Um dos destaques da equipe carioca nos 45 minutos iniciais, Luciano Acosta foi responsável por algumas das principais chances criadas e descontou para o Tricolor já nos minutos finais.

Os visitantes ensaiaram uma pressão durante os acréscimos, e Otávio, escolhido por Luis Zubeldía para substituir o lesionado Bernal, esteve perto de empatar. O marcador, no entanto, permaneceu inalterado até o apito final.

O segundo tempo começou com Savarino acertando o travessão de Carlos Miguel após chute na entrada da área. O Fluminense manteve o ímpeto ofensivo e viu o goleiro alviverde acumular defesas, incluindo finalizações de Otávio e de Soteldo.

Na sequência, foi a vez de o Palmeiras acertar a trave. Vitor Roque partiu em jogada individual, trombou com o defensor e conseguiu espaço para bater firme no travessão. Depois, Ramón Sosa também ficou perto de ampliar o marcador.

Jhon Arias foi acionado pelo técnico Abel Ferreira e permaneceu em campo por aproximadamente 30 minutos, além dos acréscimos, em atuação discreta.

O Fluminense iniciou uma blitz no fim da partida e viu Carlos Miguel responder bem debaixo das traves para manter a vantagem do Palmeiras, que segue líder do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos mesmos dez pontos do São Paulo, que também venceu na rodada, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O Fluminense permanece com sete pontos, agora na quinta colocação.

O que vem por aí?

O Fluminense recebe o Vasco, às 18h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no domingo (1). A equipe de Luis Zubeldía venceu a partida de ida por 1 a 0, com gol de Kevin Serna.