São Paulo atualiza quadros de Alisson e Lucca em reapresentação

O São Paulo não folgou após a vitória contra o Coritiba e se reapresentou nesta quinta-feira (26) de olho no jogo contra o Palmeiras, que acontece pela decisão do Campeonato Paulista neste domingo (1). O time atualizou os quadros de Alisson e Lucca.

O meio-campista Alisson, se recuperou de um quadro de virose, trabalhou normalmente. Enquanto isso, o atacante Lucca, que não relacionado no último jogo por dores na região posterior da coxa esquerda, fez um trabalho leve no gramado e um complemento na parte interna.

Ryan Francisco iniciou o processo de transição física na última semana e deu sequência aos seus trabalhos. Danielzinho fez parte do treinamento com o elenco, além de exercícios complementares de recuperação. O atleta desfalcou o jogo contra o coxa por desgaste elevado.

Como foi o treino do São Paulo?

Os jogadores que atuaram por mais tempo na vitória realizaram trabalhos regenerativos. Os atletas começaram o dia com exercícios de força e mobilidade na academia do São Paulo e depois complementaram a atividade com hidroterapia e crioterapia.

O restante do elenco foi ao gramado com a comissão técnica de Hernán Crespo. Houve um trabalho de força seguido de uma atividade técnica, de enfrentamentos em campo reduzido, além de um treinamento de finalização ao gol para parte dos atletas.