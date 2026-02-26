Flamengo tem mudanças no time titular para enfrentar o Lanús pela Recopa
Rubro-Negro perdeu o jogo de ida por 1 a 0
O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a decisão contra o Lanús, da Argentina, na noite desta quinta-feira (26). Para o jogo no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o treinador rubro-negro conta com quase todos os jogadores à disposição.
O técnico promoveu diversas mudanças no time titular. Léo Ortiz, Alex Sandro e Paquetá começam no banco de reservas e dão lugar à Danilo, Ayrton Lucas e Evertton Araújo.
Assim, o Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Plata.
Retornos importantes no Flamengo
Jorginho e Gonzalo Plata, desfalques no primeiro jogo, estão de volta. O primeiro ficou fora por conta de questões médicas, enquanto o equatoriano cumpriu suspensão no jogo de ida. Bruno Henrique, que não enfrentou o Madureira no final de semana, também está de volta, assim como Wallace Yan.
O único desfalque na equipe de Filipe Luís é o espanhol Saúl, que se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo.
Flamengo precisa da vitória para ser campeão
Com a derrota no jogo de ida por 1 a 0, o Flamengo precisa do triunfo para conquistar o bicampeonato (campeão 2020). Em caso de uma vitória por dois ou mais gols, o time brasileiro leva o troféu. Um triunfo por um gol ou mais deixa tudo igual no placar agregado.
FLAMENGO X LANÚS
Jogo de volta - Recopa Sul-Americana
📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (BRA)
📺 Onde assistir: Espn e Disney+
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)
🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Plata.
LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)
Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale (Domínguez) e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Castillo e Carrera.
