O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a decisão contra o Lanús, da Argentina, na noite desta quinta-feira (26). Para o jogo no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o treinador rubro-negro conta com quase todos os jogadores à disposição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O técnico promoveu diversas mudanças no time titular. Léo Ortiz, Alex Sandro e Paquetá começam no banco de reservas e dão lugar à Danilo, Ayrton Lucas e Evertton Araújo.

Assim, o Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Plata.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Lanús: acompanhe ao vivo a decisão do título da Recopa Sul-Americana

Retornos importantes no Flamengo

Jorginho e Gonzalo Plata, desfalques no primeiro jogo, estão de volta. O primeiro ficou fora por conta de questões médicas, enquanto o equatoriano cumpriu suspensão no jogo de ida. Bruno Henrique, que não enfrentou o Madureira no final de semana, também está de volta, assim como Wallace Yan.

O único desfalque na equipe de Filipe Luís é o espanhol Saúl, que se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo.

➡️ Torcedores do Lanús fazem 'bandeirazo' no Rio antes de final contra o Flamengo

Jorginho e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo sobre o PSG no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Flamengo precisa da vitória para ser campeão

Com a derrota no jogo de ida por 1 a 0, o Flamengo precisa do triunfo para conquistar o bicampeonato (campeão 2020). Em caso de uma vitória por dois ou mais gols, o time brasileiro leva o troféu. Um triunfo por um gol ou mais deixa tudo igual no placar agregado.

continua após a publicidade

Veja mais informações de Flamengo x Lanús

FLAMENGO X LANÚS

Jogo de volta - Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (BRA)

📺 Onde assistir: Espn e Disney+

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Plata.

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale (Domínguez) e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Castillo e Carrera.

➡️ Aposte na vitória do Flamengo sobre o Lanús!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.