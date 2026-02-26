menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Com retorno importante, o Vasco está definido para enfrentar o Santos; confira a escalação

Thiago Mendes retorna a equipe após uma lesão no joelho

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/02/2026
18:04
Thiago Mendes na chegada do Vasco ao estádio Vila Belmiro (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraThiago Mendes na chegada do Vasco ao estádio Vila Belmiro (Foto: Matheus Lima/Vasco)
O Vasco está escalado para enfrentar o Santos nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a demissão de Fernando Diniz no último domingo (22), o auxiliar permanente Bruno Lazaroni comandará a equipe. Ele promoveu duas alterações em relação ao time que enfrentou o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca.

➡️ Quem é Bruno Lazaroni, interino que vai comandar o Vasco após a saída de Diniz

A primeira é o retorno de Thiago Mendes, recuperado de lesão no joelho, que assume a vaga de Tchê Tchê. Outra mudança é o retorno de Lucas Piton para a lateral-esquerda.

Assim, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Spinelli.

➡️ Santos x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalação pelo Brasileirão

No banco de reservas, o Vasco terá Cuiabano, que pode fazer sua estreia pelo Gigante da Colina nesta quinta-feira.

Cuiabano Vasco
Cuiabano em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Já o Santos vai iniciar a partida com a seguinte equipe: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; Willian Arão, Gabriel Bontempo, Neymar; Miguelito, Moíses e Thaciano.

SANTOS X VASCO - 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
Horário: 19h30 (De Brasília)
📺Onde assistir: Sportv e Premiere
🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
📟 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

