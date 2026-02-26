Com retorno importante, o Vasco está definido para enfrentar o Santos; confira a escalação
Thiago Mendes retorna a equipe após uma lesão no joelho
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco está escalado para enfrentar o Santos nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a demissão de Fernando Diniz no último domingo (22), o auxiliar permanente Bruno Lazaroni comandará a equipe. Ele promoveu duas alterações em relação ao time que enfrentou o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca.
André Rizek é sincero sobre destaque do Vasco: ‘Acho comum’
Fora de Campo
Vasco recebe negativa de treinador renomado, e rivais debocham: ‘Cortou antes’
Fora de Campo
Santos x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalação pelo Brasileirão
Santos
➡️ Quem é Bruno Lazaroni, interino que vai comandar o Vasco após a saída de Diniz
A primeira é o retorno de Thiago Mendes, recuperado de lesão no joelho, que assume a vaga de Tchê Tchê. Outra mudança é o retorno de Lucas Piton para a lateral-esquerda.
Assim, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Spinelli.
➡️ Santos x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalação pelo Brasileirão
No banco de reservas, o Vasco terá Cuiabano, que pode fazer sua estreia pelo Gigante da Colina nesta quinta-feira.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance!
Já o Santos vai iniciar a partida com a seguinte equipe: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; Willian Arão, Gabriel Bontempo, Neymar; Miguelito, Moíses e Thaciano.
➡️ Aposte na partida em Santos x Vasco no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
⚽SANTOS X VASCO - 4ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
⏰Horário: 19h30 (De Brasília)
📺Onde assistir: Sportv e Premiere
🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
📟 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias