Com a presença do empresário norte-americano John Textor, o Botafogo apresentou nesta quinta-feira (26) o seu novo Espaço Recovery no Centro de Treinamento alvinegro. O evento também contou com membros da diretoria, colaboradores do Núcleo de Saúde e Performance e integrantes do Departamento de Infraestrutura.

A nova estrutura representa um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões e ocupa uma área de 750 m², dividida em 14 ambientes projetados para potencializar a recuperação física dos atletas ao longo da temporada.

Durante a cerimônia, John Textor destacou a evolução do espaço e o impacto direto na performance esportiva da equipe.

- Eu gostaria de agradecer todos os presentes por essa conquista incrível. Há pouco tempo esse espaço era apenas uma piscina do lado de fora com uma cobertura, e agora é do nível de um time campeão. Os atletas vão se recuperar melhor, vão voltar mais rápido para o campo e competir em alto nível. Muito obrigado a todos - afirmou o presidente.

John Textor em inauguração do Espaço Recovery do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Estrutura moderna e foco em performance

O Espaço Recovery foi dividido em duas grandes áreas: seca e molhada. A area seca, desenvolvida em parceria com a AvaNutri, conta com botas de compressão, mantas de LED e camas de massoterapia, em um ambiente preparado especificamente para a aplicação dessas tecnologias de recuperação muscular.

Já a área molhada reúne piscinas de contraste (quente e fria), piscina aquecida, piscina de fisioterapia, sauna, piscina de reabilitação, além de banheiras de hidromassagem. O espaço ainda contempla salas de trabalho e área específica para lavagem e troca de chuteiras.

Marcos Cezar, gerente do Núcleo de Saúde e Performance do clube, ressaltou que o novo ambiente vai além de uma simples melhoria estrutural.

- Esse novo Espaço Recovery representa um passo muito importante na consolidação da cultura de performance que estamos construindo no clube. Não se trata apenas de uma melhoria estrutural, mas de um investimento direto na saúde, na disponibilidade e na longevidade dos nossos atletas ao longo da temporada. Quanto melhor recuperamos, melhor treinamos; quanto melhor treinamos, melhor competimos.

Segundo ele, o projeto reflete uma visão estratégica alinhada às melhores práticas do futebol internacional.

- Esse espaço simboliza visão estratégica, integração entre as áreas e compromisso institucional com excelência. É uma conquista coletiva do Núcleo de Saúde e Performance, com apoio da diretoria, e reforça que o clube está alinhado com as melhores práticas do futebol internacional.