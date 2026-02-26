Flamengo e Lanús se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 21h30, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Depois de perder por 1 a 0 na ida, o Rubro-Negro terá que superar a vantagem argentina no Maracanã.

Acompanhe ao vivo o pré-jogo de Flamengo x Lanús

18h10 - Dia especial para Filipe Luís!

Na partida contra o Lanús, o treinador e ex-jogador do Flamengo completa 100 jogos no comando do clube. Relembre a tajetória no comandante rubro-negro.

Filipe Luís completa 100 jogos pelo Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

18h - Onde assistir e prováveis escalações de Flamengo e Lanús na Recopa

FLAMENGO X LANÚS

Jogo de volta - Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (BRA)

📺 Onde assistir: Espn e Disney+

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha (Plata).

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale (Domínguez) e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Castillo e Carrera.

