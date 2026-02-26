Flamengo x Lanús: acompanhe ao vivo a decisão do título da Recopa Sul-Americana
Equipes se enfrentam às 21h30 para definir o campeão
Flamengo e Lanús se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 21h30, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Depois de perder por 1 a 0 na ida, o Rubro-Negro terá que superar a vantagem argentina no Maracanã.
Acompanhe ao vivo o pré-jogo de Flamengo x Lanús
18h10 - Dia especial para Filipe Luís!
Na partida contra o Lanús, o treinador e ex-jogador do Flamengo completa 100 jogos no comando do clube. Relembre a tajetória no comandante rubro-negro.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
18h - Onde assistir e prováveis escalações de Flamengo e Lanús na Recopa
FLAMENGO X LANÚS
Jogo de volta - Recopa Sul-Americana
📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (BRA)
📺 Onde assistir: Espn e Disney+
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)
🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha (Plata).
LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)
Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale (Domínguez) e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Castillo e Carrera.
