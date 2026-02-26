Com Neymar, Santos define escalação para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão

O Santos definiu a escalação para enfrentar o Vasco em jogo que acontece nesta quinta-feira (26) pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília). O jogo acontece na Vila Belmiro.

Vojvoda definiu um time do Brazão no gol, enquanto Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira fecham a defesa. No meio de campo, Willian Arão, Gabriel Bontempo, Neymar e Miguelito. Moisés e Thaciano foram as escolhas para o ataque.

As duas equipes têm apenas um ponto na tabela e buscam reação na temporada. O Peixe vem de eliminação para o Grêmio Novorizontino nas quartas de final do Paulistão. Já o Gigante da Colina foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Carioca.

O resultado diante do Vasco pode selar o destino do técnico Juan Pablo Vojvoda. Apesar de contar com o respaldo do elenco, o treinador balança no cargo diante da indecisão da diretoria sobre sua permanência. O argentino soma apenas nove vitórias em 30 partidas disputadas no comando da equipe.

Na semana passada, o Santos foi notificado pela Fifa com um novo transfer ban devido ao não pagamento ao Arouca, de Portugal, pela contratação do zagueiro João Basso, que sequer está nos planos da comissão técnica. A expectativa é de que ele seja negociado em breve, assim como o volante Tomás Rincón. Enquanto isso, o clube segue impossibilitado de registrar novos reforços.

(Foto: Gabriel Possa/PXIMAGES)

Veja a escalação do Santos

O Santos está escalado com Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; Willian Arão, Gabriel Bontempo, Neymar e Miguelito; Moisés e Thaciano.

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X VASCO - 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 19h30 (De Brasília)

📺Onde assistir: Sportv e Premiere

🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

📟 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)