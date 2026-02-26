Cruzeiro x Pouso Alegre: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Em meio ao clima de pressão pelo desempenho do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o clube iniciou nesta quinta-feira (26) a venda dos ingressos para o duelo contra o Pouso Alegre. As equipes se enfrentam no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

Para a partida contra o Pousão, a Raposa comercializará ingressos que variam entre R$ 30 e R$ 100. As vendas foram abertas às 10h desta quinta, para os sócios, que podem resgatar seus bilhetes no aplicativo Cruzeiro Nação Azul.

Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos no site ingresso.cruzeiro.com.br.

Ingressos para Cruzeiro x Pouso Alegre (Foto: Divulgação Cruzeiro)

A torcida visitante deverá adquirir seu ingresso diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.br. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão.

Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x Pouso Alegre

SETOR AMARELO (Inferior e Superior) Portão C

Sócios 5 Estrelas: R$ 30,00 / Não Sócio R$ 80,00

SETOR LARANJA (Inferior) Portão F

Sócios 5 Estrelas: R$ 30,00 / Não Sócio R$ 80,00

SETOR AZUL (superior e inferior) - antigo Vermelho Portão D

Sócios 5 Estrelas: R$ 30,00 / Não Sócio R$ 100,00

SETOR ROXO (inferior) Portão A

Sócios 5 Estrelas: R$ 30,00 / Não Sócio R$ 100,00

Como chegar ao Mineirão

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.

Confira as principais opções de transporte:

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, em lista que inclui os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.

Carro

O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site https://www.zuldigital.com.br/estapar-reserva/estadios-e-arenas. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

Bicicleta

Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.

Táxi e aplicativos

Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.

