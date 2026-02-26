Com retornos importantes, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Lanús na Recopa
Rubro-Negro entra em campo às 21h30 pelo título continental
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Lanús, pelo jogo de volta da Recopa SUl-Americana. Para o confronto desta quinta-feira (26), às 21h30, Filipe Luís contará com o retorno de peças importantes do elenco.
Do departamento médico, os reforços são Bruno Henrique, Wallace Yan e Jorginho. O camisa 27 tratava uma lesão no púbis e ficou fora da semifinal do Carioca, contra o Madureira, enquanto o jovem atacante, que ficou fora dos últimos três jogos, se recuperou de dores musculares.
➡️ Flamengo x Lanús: acompanhe ao vivo a decisão do título da Recopa Sul-Americana
O meio-campistsa, por uma contusão na coxa e não atua desde a derrota para o Corinthians, na Supercopa (1/2). O Além deles, Plata volta a estar à disposição depois de cumprir suspensão. O único desfalque é Saúl, que se recupera de cirurgia no tornozelo esquerdo.
Assim, a lista de relacionados do Flamengo tem: Alex Sandro, Andrew, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Sales, Danilo, Arrascaeta, De la Cruz, Dyogo Alves, Emerson Royal, Erick, Cebolinha, Varela, Jorginho, Luis Araújo, Leo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Vitão e Wallace Yan.
O time carioca terá o desafio de superar a vantagem argentina após a derrota por 1 a 0 fora de casa. Se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Para levar o título direto, o Fla precisará vencer por mais de dois gols.
Confira as informações de Lanús x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X LANÚS
Jogo de volta - Recopa Sul-Americana
📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (BRA)
📺 Onde assistir: Espn e Disney+
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)
🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha (Plata).
LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)
Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale (Domínguez) e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Castillo e Carrera.
