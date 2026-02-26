menu hamburguer
Zico, ídolo do Flamengo, negocia com emissora para a Copa do Mundo

Negociação com o ex-jogador ainda não foi concretizada

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/02/2026
17:47
Zico, ídolo do Flamengo, no Jogo das Estrelas (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
Zico, ídolo do Flamengo, no Jogo das Estrelas (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
A ESPN mantém conversas com Zico, ídolo do Flamengo, para que o ex-jogador integre a equipe de comentaristas durante a Copa do Mundo de 2026. O torneio acontece em junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. O canal esportivo da Disney planeja investir na cobertura do Mundial, mesmo sem deter os direitos de transmissão das partidas. A informação foi publicada primeiramente pela Folha, e confirmada pelo Lance!

O canal iniciou as tratativas com Zico, o maior ídolo do Flamengo, clube mais popular do Brasil. A emissora busca fortalecer sua presença durante o evento esportivo global e quer o astro para ampliar seu leque de opções nas transmissões.

➡️IA projeta Flamengo x Lanús na Recopa Sul-Americana
➡️ Oitavas da Champions promete ao menos dois 'jogos da morte' e vida difícil para o PSG

A estratégia da ESPN prevê investimento robusto na cobertura do torneio. O canal pretende oferecer conteúdo especial aos telespectadores, apesar de não exibir os jogos ao vivo. Zico, ídolo do Flamengo, atuaria como comentarista especial caso o acordo seja fechado. O ex-jogador traria sua experiência e conhecimento técnico para as análises do Mundial.

As negociações seguem em andamento. Não há informações sobre o fechamento do contrato nem sobre os termos da possível contratação. A Copa do Mundo de 2026 será a primeira sediada por três países simultaneamente. O formato ampliado do torneio aumenta o interesse das emissoras em oferecer cobertura diferenciada.

Zico comemora gol pelo Flamengo (Foto: Reprodução)
Zico comemora gol pelo Flamengo contra o Fluminense no Maracanã (Foto: Reprodução)

