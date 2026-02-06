A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou, em seu Conselho Técnico, mudanças relevantes para a disputa desta Série B. Participantes do torneio, Ceará e Fortaleza apresentaram posicionamentos diferentes na reunião de quinta-feira (5).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Com o novo modelo, os dois primeiros colocados da Segundona terão acesso direto à Série A de 2027. As outras duas vagas serão decididas em confrontos mata-mata: jogos de ida e volta entre o 3º e o 6º colocados e entre o 4º e o 5º.

Ademais, os clubes definiram que a Série B não terá uma pausa durante a Copa do Mundo de 2026. Isso deu maior espaçamento ao calendário e viabilizou a existência de datas para os playoffs de acesso.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas vitórias de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense!

Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Ceará votou a favor das mudanças na disputa, como foi confirmado pelo Lance!. De volta após um ano na elite, o Alvinegro tentará uma nova ida à Primeira Divisão do futebol brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Por outro lado, o Lance! apurou que o Fortaleza votou contra as alterações. O Tricolor demonstrou-se favorável aos pontos corridos e, depois, optou pelo modelo com playoff somente entre o 4º e o 5º - esse formato não foi aprovado pela maioria.

continua após a publicidade

Em nota enviada pelo clube, o CEO Pedro Martins frisou a dificuldade do torneio e a necessidade de adaptação.

— Foi um momento em que trocamos ideias e discutimos formatos, tudo em prol das melhorias do futebol brasileiro. Houve três linhas de escolha, todas muito fortes e competitivas, mostrando a essência do campeonato e, sem dúvidas, será uma competição muito difícil - disse.

➡️ Ceará e Fortaleza firmam acordo para clássicos de 2026; entenda

— O calendário longo ajuda na melhor experiência de quem acompanha a competição, no descanso dos atletas, na logística e na competitividade. Estamos em um novo campeonato, em uma nova realidade, e o clube como um todo precisa se adaptar a essas condições. Tem muito trabalho pela frente - completou.

Ceará e Fortaleza estão na Série B

O acesso é o grande objetivo de Ceará e Fortaleza nesta temporada. Os rivais foram rebaixados na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o que deixou o estado sem representantes na elite.

➡️ Ceará x Fortaleza terá terceiro duelo entre Mozart e Carpini

A Série B terá início em março. O Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste completam os calendários dos clubes.