Apresentado, Lucas Ramon revela esforço e desejo para defender a camisa do São Paulo

Lucas Ramon foi apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Lucas defendia a camisa do Mirassol, mas estava previsto para chegar ao Tricolor somente em maio. Após uma força-tarefa, o jogador e seu staff abriram mão de valores para que a transferência fosse concluída.

Durante sua apresentação, o diretor Rui Costa revelou que Lucas teve propostas de outras equipes, inclusive da capital, mas por opção quis se esforçar para agilizar seu acordo com o São Paulo. O lateral-direito falou sobre o assunto durante coletiva de imprensa.

– Gostaria de dizer ao Rui que é recíproco. Estou muito feliz e vou trabalhar bastante para corresponder à altura. Quero focar aqui e ficar mais tranquilo. Escolhi o São Paulo porque ele é único. Quando tive essa oportunidade de vestir uma camisa dessa grandeza, fiquei muito feliz. Meu pai ficou feliz, fazia sentido para a minha carreira. Não tem como, é o São Paulo. Me tocou o coração, é lá - disse.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

– Confesso que foi muito difícil. Como atleta, passei um mês muito complicado. Meu empresário tentou de todas as formas estar aqui o mais rápido possível. Precisamos abrir mão de muitas coisas, mas sou grato a ele porque abrimos mão de muita coisa e conseguimos chegar antes. Eu estava sendo prejudicado, isso iria me atrapalhar - completou.

Lucas falou sobre disputa de posição no São Paulo

Lateral-direito, Lucas Ramon fechou contrato com o São Paulo até o final de 2027, e agora chega para disputar espaço com Maik, cria de Cotia, e Cédric Soares. Durante coletiva, Lucas também falou sobre o assunto.

– O Maik é muito promissor e talentoso, tem o Cédric, que jogou na Europa. Venho com humildade e disposição. Quero trabalhar bastante e de uma forma muito saudável, sendo fiel, leal e transparente, para trabalhar bem e estar pronto - completou.